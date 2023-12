Ein gerechter Anteil an Schulden

Quelle: Heritage Foundation

Quelle: CBO

Quelle: CBO

Wenn man über das Schuldenproblem schreibt, wie ich es in den letzten Wochen getan habe, lernt man unter anderem, dass viele Leute glauben, es sei überhaupt kein Problem. Sie glauben, dass wir den Haushalt leicht durch (hier eine vereinfachende Idee einfügen) ausgleichen könnten. Es ist beängstigend zu denken, dass manche Probleme so groß sind, dass wir sie nicht einmal verstehen, geschweige denn lösen können. Uns selbst davon zu überzeugen, dass es Lösungen gibt, die aber ignoriert werden, ist ein gewisser geistiger Trost.So können wir einem nebulösen "sie" die Schuld geben, anstatt die Verantwortung für unseren eigenen Teil des Problems zu übernehmen. In meinem Artikel zur Schuldenkatharsis vom 27. Oktober habe ich über die Schwierigkeit gesprochen, den Bundeshaushalt nur mit Ausgabenkürzungen oder Steuererhöhungen auszugleichen. Diese Wege sind nun versperrt. Das ist eine der Folgen, wenn man zu lange wartet: Die verfügbaren Optionen werden immer enger und schwieriger.Dennoch wird immer wieder behauptet, wir könnten den Haushalt ausgleichen und die Schulden abbauen, indem wir (zum Beispiel) "die Reichen ihren gerechten Anteil zahlen lassen." Ich wünschte, es wäre so einfach. Das tue ich wirklich. Aber leider ist es das nicht, wie ich Ihnen heute zeigen werde. Ein Teil des Problems besteht darin, dass wir definieren müssen, was es bedeutet, "reich" zu sein, und was dann ein "gerechter Anteil" ist. Wie sich herausstellt, ist das nicht einfach.Das US-Einkommenssteuersystem ist progressiv gestaltet, d. h. der zu zahlende Prozentsatz steigt mit zunehmendem Einkommen. Lange Zeit war es so progressiv, dass nur die sehr Wohlhabenden überhaupt etwas zahlten. Das ist heute nicht mehr der Fall, aber die Wohlhabenden zahlen immer noch einen höheren Prozentsatz ihres Einkommens. Das gilt nicht nur für den Einzelnen, sondern für die gesamte Bevölkerung. Das Finanzamt veröffentlicht hierzu Verteilungsdaten. Hier sehen Sie, wie es 2020 aussah (letzte verfügbare Daten).In diesem Jahr (was typisch ist) verdienten die obersten 1% der Steuerzahler zusammen 22% des gesamten bereinigten Bruttoeinkommens und zahlten 42% der gesamten Steuern. Die nächsten 4% hatten 16% des AGI und zahlten 20% der Steuern. Darunter sind die gezahlten Steuern im Verhältnis zum Einkommen gleich oder geringer. Wenn es das Ziel ist, dass die Wohlhabenden am meisten zahlen, dann ist das auch der Fall. Die obersten 5% zahlen einen größeren Anteil der Steuern als ihr Anteil am Einkommen - fast doppelt so viel für die oberste Gruppe. Für die untere Hälfte ist es genau umgekehrt: Ihre Steuerschuld ist halb so hoch oder niedriger als ihr Anteil am Einkommen.Nimmt man die drei obersten Gruppen zusammen, so zeigt sich, dass Haushalte, die 49% des Einkommens repräsentieren, 73% der Steuerlast tragen. Da es sich hierbei um Durchschnittswerte handelt, gibt es natürlich auch Ausnahmen. Die persönliche Situation ist unterschiedlich, ebenso wie die steuerlichen Auswirkungen. Aber das Steuersystem ist nach wie vor recht progressiv, so wie es auch gedacht war.Diejenigen, die der Meinung sind, dass die Wohlhabenden mehr zahlen sollten, möchte ich bitten, genauer zu werden. Sollten die oberen 10% der Steuerzahler 80% der Steuerlast tragen? 90%? 100%? Wenn die derzeitigen 73% nicht gerecht sind, was wäre dann gerecht? Aber lassen wir die Fairness beiseite. Würde eine Anhebung der Steuersätze für hohe Einkommen tatsächlich zu mehr Einnahmen führen? Das ist überhaupt nicht klar. Menschen, insbesondere wohlhabende Menschen, reagieren auf finanzielle Anreize. Wenn man die Steuern so weit anhebt, dass sich die Verteilung deutlich ändert, hat das nicht unbedingt das gewünschte Ergebnis.Wenn wir den Haushalt ausgleichen wollen, sei es durch Ausgabenkürzungen oder Steuererhöhungen, müssen wir zunächst das Ziel kennen. Wie groß ist die Lücke? Das ist keine einfache Frage, erstens weil die Bundesregierung so riesig ist und zweitens, weil ihre Finanzen ein bewegliches Ziel sind. Die Projektionen des Congressional Budget Office gehen davon aus, dass alle derzeitigen Maßnahmen beibehalten werden, was natürlich nicht der Fall ist.Anstelle der jährlichen Defizite, die verschiedenen Manipulationen unterliegen, ziehe ich es vor, den Anstieg der Schulden zu betrachten. Die folgenden Zahlen stammen aus einer Aktualisierung des CBO-Haushalts vom Mai 2023. Sie sind bereits veraltet, aber für unsere Zwecke ausreichend.Ich habe die "Bruttobundesverschuldung" hervorgehoben, weil es sich dabei um den vollen Betrag handelt, einschließlich des Geldes, das das Finanzministerium den staatlichen Treuhandfonds usw. schuldet. Sie beläuft sich derzeit auf etwa 32 Billionen Dollar, und das CBO geht davon aus, dass sie bis 2033 den Bereich von 52 Billionen Dollar erreichen wird. Das ist mit ziemlicher Sicherheit zu niedrig angesetzt, aber nehmen wir es erst einmal so hin. Das bedeutet, dass die Schulden in den nächsten zehn Jahren im Durchschnitt um etwa 2 Billionen Dollar im Jahr steigen werden.Das ist also unser Feindbild. Wir brauchen eine Kombination aus niedrigeren Ausgaben und höheren Einnahmen, die sich auf 2 Billionen Dollar im Jahr summieren... wenn wir sofort damit anfangen. Und das tun wir nicht, so dass das Ziel in immer weitere Ferne rückt, je länger wir warten (wie ich schon zu Beginn dieses Jahrhunderts sagte). Aber bleiben wir der Einfachheit halber bei 2 Billionen Dollar. Können wir das allein durch Einnahmen aufbringen? Hier ist die Aufschlüsselung der Einnahmen aus demselben CBO-Bericht.