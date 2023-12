Medaro Mining und Eureka Lithium unterzeichnen Absichtserklärung

Vancouver, 11. Dezember 2023 - Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTC: MEDAF) (Medaro oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung (Absichtserklärung) abgeschlossen hat. Im Rahmen der Absichtserklärung hat Eureka Lithium Corp. die Option (Option), eine ungeteilte Beteiligung von 100 % an den Mineralclaims von Medaro Mining Corp. (Optionsgeber) zu erwerben, die das Projekt Lac La Motte des Optionsgebers in der Bergbauregion von Abitibi im kanadischen Quebec (Konzessionsgebiet) umfassen - vorbehaltlich einer NSR-Lizenzgebühr (Net Smelter Returns Royalty) von 1 % zugunsten des zugrundeliegenden Besitzers (wie weiter unten beschrieben) (NSR).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72955/Medaro_121123_DEPRCOM.001.pngAbbildung 1: Lagekarte der Bohrlöcher auf Lac La MotteMichael Mulberry, CEO von Medaro, erklärte: Wir freuen uns, einen Partner vom Kaliber von Eureka Lithium Corp. für die weitere Erschließung des Projekts Lac La Motte begrüßen zu dürfen. Ich weiß, dass sein Team bestrebt und engagiert ist, das Konzessionsgebiet weiterzuentwickeln. Die Gewinnung eines soliden Partners wie Eureka ist eine weitere Möglichkeit für Medaro, sein Engagement bei der Erschließung vielversprechender Lithiumkonzessionsgebiete in Quebec zu fördern und die Entwicklung unseres Projektportfolios voranzutreiben.Gemäß der Absichtserklärung wird Eureka eine Exklusivitätsfrist von 30 Tagen haben. In dieser Zeit kann es eine Due-Diligence-Prüfung durchführen, mit dem Ziel, eine endgültige Vereinbarung (endgültige Vereinbarung) mit dem Optionsgeber auszuhandeln und einzugehen, laut der es die Option erhalten würde, vorbehaltlich der NSR eine ungeteilte Beteiligung von 100 % an dem Konzessionsgebiet zu erwerben, indem es die folgenden Bedingungen erfüllt:- Die Ausgabe von 200.000 Stammaktien von Eureka (Stammaktien) an den Optionsgeber am effektiven Datum der endgültigen Vereinbarung (effektives Datum);- Explorationsausgaben mit Bezug auf das Konzessionsgebiet in Höhe von insgesamt 500.000 $ innerhalb von 12 Monaten ab dem effektiven Datum;- Die Zahlung im Auftrag des Optionsgebers von 45.000 $ in bar an den zugrundeliegenden Besitzer (zugrundeliegender Besitzer) des Konzessionsgebiets bis zum 6. Mai 2024;- Die Ausgabe von 300.000 Stammaktien an den Optionsgeber innerhalb von 12 Monaten ab dem effektiven Datum;- Zusätzliche Explorationsausgaben in Bezug auf das Konzessionsgebiet in Höhe von insgesamt 500.000 $ innerhalb von 24 Monaten ab dem effektiven Datum;- Die Zahlung im Auftrag des Optionsgebers von 50.000 $ in bar an den zugrundeliegenden Besitzer bis zum 6. Mai 2025;- Die Ausgabe von 1.000.000 Stammaktien an den Optionsgeber innerhalb von 24 Monaten ab dem effektiven Datum.Die Ausgabe jeglicher Stammaktien wird in Übereinstimmung mit den geltenden Ausnahmen der Registrierungs- und Prospektvorschriften unter dem kanadischen Wertpapier- und Unternehmensrecht durchgeführt, und die Stammaktien unterliegen einer Haltedauer von vier (4) Monaten und einem (1) Tag ab dem Datum der Ausgabe.Die Absichtserklärung ist unverbindlich, mit Ausnahme der Bestimmungen zu der Exklusivitätsfrist und dem Recht von Eureka, eine Due-Diligence-Prüfung vorzunehmen, sowie bestimmter anderer üblicher Bestimmungen.Das Konzessionsgebiet Lac La Motte liegt in der ertragreichen Bergbaugegend von Abitibi in Quebec, 40 Kilometer nordwestlich der Stadt Val-dOr. Etwa 5 km bis 20 km von dem Konzessionsgebiet entfernt befinden sich mehrere aktive Lithiumprospektionsgebiete/-minen in verschiedenen Phasen der Exploration und Erschließung.- Bohrloch MD22-02 durchschnitt einen 0,7 m breiten Pegmatiten mit 0,89 % Lithiumoxid (Li2O) in einer Bohrlochtiefe von 72,7 m.- Bohrloch MD22-05 durchschnitt drei Pegmatite: Der obere war 0,79 m breit mit 1,34 % Li2O in 13,18 m Tiefe; der mittlere 0,7 m breit mit 0,5 % Li2O in 20 m Tiefe; der untere 0,81 m breit mit 0,78 % Li2O in 22,92 m Tiefe.- Bohrloch MD22-06 durchschnitt drei Pegmatite: Der obere war 0,11 m breit mit 1,10 % Li2O in 31,95 m Tiefe; der mittlere 0,87 m breit mit 1,01 % Li2O in 34,53 m Tiefe; der untere 0,80 m breit mit 0,55 % Li2O in 37,58 m Tiefe.- Bohrloch MD22-07 durchschnitt einen 1,76 m breiten Pegmatiten mit durchschnittlich 4.375 Teilen Li pro Million / 0,94 % Li2O.- Bohrloch MD22-08 durchschnitt zwei Pegmatite: Der obere war 1,33 m breit mit 1,49 % Li2O in 36 m Tiefe; und der untere 0,93 m breit mit 0,88 % Li2O in 41,2 m Tiefe.- Bohrloch MD22-17 durchschnitt einen 3 m breiten Pegmatiten mit 1.080 Teilen Li pro Million in 46,9 m Tiefe.Afzaal Pirzada, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.Das Unternehmen ist ein Lithiumexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver (BC), und besitzt Optionen auf das Lithiumkonzessionsgebiet Superb Lake in Thunder Bay, Ontario, die Lithiumkonzessionsgebiete Darlin, Rapide, Pontax und CYR South in Quebec sowie das Urankonzessionsgebiet Yurchison im Athabasca-Becken in Saskatchewan. Das Unternehmen ist an einem Joint-Venture-Abkommen beteiligt, das das Unternehmen mit der Entwicklung und Vermarktung eines neuen Verfahrens zur Gewinnung von Lithium aus Spodumenkonzentrat beauftragt.Michael R. Mulberry, Chief Executive OfficerE-Mail: michael@medaromining.com778 855 5001Vorsorglicher Hinweis: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschließlich Aussagen, die Wörter wie " voraussichtlich", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "schätzt" oder ähnliche Ausdrücke enthalten, sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, wie z.B. Aussagen bezüglich der Option, einschließlich der Frage, ob die Parteien die endgültige Vereinbarung abschließen werden, und wenn ja, zu welchen Bedingungen, der Zahlungen und Ausgaben, die für die Ausübung der Option erforderlich sind, und des Zeitplans dafür, sowie Aussagen, die im Unternehmensvideo und der Unternehmenspräsentation enthalten sind.Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen des Managements wider und basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens verlassen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen oder dass die endgültige Vereinbarung abgeschlossen oder die Option wie geplant erworben oder ausgeübt wird. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, künftige Korrekturen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben.Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!