Mark Bristow: "Jahrzehnt des kostenlosen Geldes" sei Grund, warum Gold weiter gestiegen ist

Der jüngste Anstieg des Goldpreises auf ein Rekordniveau von 2.135 US-Dollar je Unze hat zu vielen Diskussionen über die Gründe für die positive Entwicklung des Metalls in den letzten Jahren geführt, von den Zentralbanken, die mehr in Gold investieren, bis hin zu Erwartungen von Zinssenkungen im nächsten Jahr, berichtet Financial Post . Mark Bristow, Vorstandsvorsitzender der Barrick Gold Corp. und zweitgrößter Goldproduzent der Welt, geht davon aus, dass die Nachfrage nach Gold weiter steigen wird, weshalb er die Reserven des Unternehmens ausbauen will. Seiner Meinung nach ist jedoch ein "Jahrzehnt des freien Geldes" ein Hauptgrund dafür, dass der Goldpreis in den letzten fünf Jahren weiter gestiegen ist.In einem Interview mit der Financial Post spricht Bristow über die Zukunft des Goldes, seine Ansichten über eine mögliche weiche Landung und die Auswirkungen des Goldpreises auf die Bergbauunternehmen. "Als die Inflation das erste Mal auftauchte, haben wir eine schlechte Pflichtpolitik erlebt, aber bald danach haben die Zentralbanken die Dinge in den Griff bekommen. Aber sie trieben die Zinssätze schnell in die Höhe, und das nach mehr als einem Jahrzehnt der quantitativen Lockerung und der fiskalpolitisch liberalen Politik, um es höflich auszudrücken - meiner Meinung nach eine fiskalpolitisch rücksichtslose Politik, ein Jahrzehnt des kostenlosen Geldes. Was wir jetzt messen, sind die Auswirkungen dieser Abwertung", erklärte Bristow.Auf die Frage hin, wie sich seine Meinung nach der aktuelle Goldpreis und der Goldpreis der nahen Zukunft für die Bergbauunternehmen entwickeln wird, hieß es von Bristow: "Das war die größte Enttäuschung, und zwar nicht nur bei Gold, sondern bei allen Metallen. Die Aktienkurse haben nicht so reagiert, wie man es aufgrund der steigenden Rohstoffpreise und insbesondere des Goldes erwartet hätte.""Mein größtes Augenmerk bei Barrick liegt auf dem Aufbau einer Reihe von Projekten und der Sicherstellung, dass wir die Reserven, die wir abbauen, in gleicher oder besserer Qualität als unsere derzeitigen Reserven ersetzen, anstatt den höheren Goldpreis zum Überleben zu nutzen."© Redaktion GoldSeiten.de