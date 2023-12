Bergbaustratege: "Kupfer wurde brutal ausgepumpt."

Der Hauptgrund für einen Anstieg der Kupferpreise ist das Unterangebot und nicht die Elektrifizierung, so Christopher Ecclestone, Bergbaustratege bei Hallgarten + Company. Ende November wurde Ecclestone auf der Veranstaltung "Resourcing Tomorrow" in London, UK, interviewt, berichtet Kitco News . "Man kann von der Geschichte mit den Batteriemetallen leben und auch durch sie sterben, und Kupfer wurde brutal gepumpt... von vielen Leuten im Bereich der Batteriemetalle und im Kupferbereich selbst", sagte er. "Man klammert sich an die Geschichte, dass es eine enorme Welle zusätzlicher unbefriedigter Nachfrage nach Kupfer geben wird, die aus dem Batteriemetall- und dem EV-Sektor kommt... das mag sein, aber sie ist noch nicht da."Die Rohstoffmärkte sind mit jungen Unternehmen überversorgt. Es gibt eine Vielzahl von Lithiumjuniors, aber zu wenige bohren. Selbst im Goldbereich, wo die Juniorunternehmen Bohrungen durchgeführt und Ressourcen ausgewiesen haben, gibt es laut Ecclestone zu viele Unternehmen, von denen nicht genügend etwas finden, das für einen großen Konzern von Interesse ist. "Die Hälfte der Unternehmen muss verschwinden", so Ecclestone. "Es gibt zu viele Goldprojekte da draußen, und sie alle denken, dass jemand, der größer ist als sie, ein mittelgroßes oder großes Unternehmen, sie kaufen wird. Nur sehr wenige von ihnen haben etwas entdeckt, das ein Großunternehmen in Betracht ziehen würde, weil es sich einfach nicht um supergroße Vorkommen handelt."Ein weiteres Problem ist der Mangel an Investoren. Ecclestone sagte, dass "Superfonds" in Australien wieder in den Bergbau investierten, als die Metallpreise um 2018-19 stiegen, während es dieses Phänomen in Kanada nicht gibt. "Es sind die gleichen alten Leute, die das Geld einfach wiederkäuen, und wiedergekäutes Geld ist nicht schön", meinte er.© Redaktion GoldSeiten.de