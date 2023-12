GoGold Resources Inc. - Ein Minenentwickler und Gold-Silber-Produzent in Mexiko

Im Rahmen von Forum ONE präsentierte Brad Langille, President, CEO & Director GoGold Resources Inc. (TSX: GGD, WKN: A1JAES) am 10. November 2023 im Sofitel Bayerpost in München.Das Management-Team von GoGold verfügt über langjährige Erfahrung in der erfolgreichen Entwicklung und dem Betrieb von Minen in Mexiko. Zusätzlich zu ihren umfangreichen Geschäfts- und Regierungsbeziehungen verfügen sie über das Wissen, die Erfahrung und den finanziellen Scharfsinn, die erforderlich sind, um Projekte in profitable, produzierende Minen umzuwandeln.Brad Langille, der Präsident und CEO von GoGold, ist ein erfolgreicher Minenentwickler. Zusammen mit dem Chairman des Board of Directors John Turner und anderen Mitgliedern der Geschäftsleitung hat er Hunderte von Millionen Dollar auf den Kapitalmärkten aufgebracht, um Minen in Produktion zu bringen. Die Gründer und die Geschäftsleitung haben eine nachweisliche Geschichte des strategischen Aufbaus von Unzen, der Bildung langfristiger Finanzallianzen und der Schaffung von Tausenden von Arbeitsplätzen.GoGold Resources ist ein in Kanada ansässiger Silber- und Goldproduzent, der sich auf den Betrieb, die Entwicklung, Exploration und den Erwerb von hochwertigen Projekten in Mexiko fokussiert. Das Unternehmen betreibt die Parral Tailings-Mine im Bundesstaat Chihuahua und besitzt die Explorationsprojekte Los Ricos South und Los Ricos North im Bundesstaat Jalisco. GoGold hat seinen Hauptsitz in Halifax, NS, und baut ein Portfolio von Projekten mit niedrigen Kosten und hohen Margen auf. (Quelle: GoGold Resources Inc. Webseite)Das Begleitmagazin zu Forum ONE können Sie hier bestellen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)Dieser Beitrag stellt keine Kauf oder Verkaufsempfehlung des besprochenen Unternehmens dar und es wird darauf hingewiesen, daß der Interviewer keinerlei Haftung für mögliche Vermögensschäden übernimmt. Jedes Aktieninvestment ist risikobehaftet bis hin zu einem möglichen Totalverlust und jeder Zuschauer/Zuhörer ist für seine Anlageentscheidungen selber verantwortlich. Konsultieren Sie Ihren Anlageberater.Alle Informationsquellen des Interviewers (neben der interviewten Person) sind öffentlich zugänglich.Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Herr Kneist / die M & M Consult UG (hb) und / oder mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten bzw. verbundenen Parteien des Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.