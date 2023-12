Platin - Das Comeback läuft an

In der vergangenen Woche erreichte Platin den Unterstützungslevel bei 889 USD und drohte kurzzeitig unter die Marke zu fallen und damit die Erholungsphase seit Mitte November zu stoppen. Doch den Bullen gelang an dieser Stelle ein starker Konter, der den Wert aktuell wieder über die bereits gebrochene Abwärtstrendlinie und in die Nähe des Widerstands bei 938 USD führt.Ein Kaufsignal bahnt sich an, das bei einem Anstieg über 938 USD aktiviert wäre und den Platinkurs zügig auch über die Hürde bei 948 USD befördern dürfte. Damit wäre die Chance da, den Aufwärtsimpuls seit Mitte November mit vergleichbarer Dynamik in Richtung der Widerstände bei 975 und 988 USD fortzusetzen.Sollte der Wert dagegen jetzt eine Korrektur starten, müsste diese über der Unterstützung bei 908 USD enden, um die Ausbruchschance nicht zu gefährden. Unter der Marke käme es dagegen zu Abgaben bis 889 USD. Dort könnten die Bullen wieder in das Geschehen eingreifen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)