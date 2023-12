WGC: Geopolitik und Zentralbanken könnten Goldnachfrage im Jahr 2024 hoch halten

In seinem am Donnerstag veröffentlichten Bericht "Gold Outlook 2024" stellte der World Gold Council fest, dass viele Volkswirtschaftler nun eine "weiche Landung" in den USA erwarten - die Federal Reserve bringt die Inflation auf ihr Ziel zurück, ohne eine Rezession auszulösen -, was sich positiv auf die Weltwirtschaft auswirken würde, berichtet CNBC . Der Branchenverband (der Goldbergbauunternehmen vertritt) stellte fest, dass in der Vergangenheit eine weiche Landung für Gold nicht besonders attraktiv war und zu flachen bis leicht negativen Durchschnittsrenditen geführt hat."Allerdings ist jeder Zyklus anders. Diesmal könnten die erhöhten geopolitischen Spannungen in einem für viele wichtige Volkswirtschaften wichtigen Wahljahr in Verbindung mit anhaltenden Käufen durch die Zentralbanken Gold zusätzlich unterstützen", so der WGC weiter. Die Strategen des WGC wiesen auch darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit einer sanften Landung "keineswegs sicher" sei, während eine globale Rezession immer noch nicht vom Tisch sei. "Dies sollte viele Anleger dazu ermutigen, wirksame Absicherungen wie Gold in ihren Portfolios zu halten", so der WGC weiter.Die beiden wichtigsten Ereignisse für die Goldnachfrage im Jahr 2023 waren der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Hamas-Angriff auf Israel, so der WGC, der schätzt, dass geopolitische Ereignisse den Goldpreis im Laufe des Jahres um 3% bis 6% ansteigen ließen. "Und in einem Jahr, in dem weltweit wichtige Wahlen stattfinden, unter anderem in den USA, der EU, Indien und Taiwan, wird der Bedarf der Anleger an Portfolio-Absicherungen wahrscheinlich höher sein als normal", so der Bericht mit Blick auf 2024.In seinem Bericht schätzt der WGC, dass die Nachfrage der Zentralbanken im Jahr 2023 mindestens 10% zur Wertentwicklung des Goldes beigetragen hat, und stellt fest, dass die über dem Trend liegenden Käufe den Goldpreisen auch dann einen zusätzlichen Schub verleihen dürften, wenn 2024 nicht die gleichen Höhen erreicht werden. "Wir gehen davon aus, dass die Zentralbankkäufe im nächsten Jahr auf Nettobasis weitergehen werden, und das ist seit der globalen Finanzkrise so ziemlich der Fall", sagte WGC-Chefmarktstratege John Reade.© Redaktion GoldSeiten.de