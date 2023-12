Ex-CEO von Anglo American: "Andere Branchen sind uns so weit voraus."

Vale Base Metals plant, 900.000 Tonnen Kupfer und 300.000 Tonnen Nickel im Jahr zu produzieren. Die Frage ist nur, wann, meinte Mark Cutifani, Vorsitzender des neuen Unternehmens, das Anfang des Jahres aus der brasilianischen Muttergesellschaft und dem Eisenerzriesen Vale Group ausgegliedert wurde, berichtet Kitco News . Ende November wurde Cutifani auf der Resourcing Tomorrow in London, UK, interviewt."Ich würde gerne glauben, dass wir bis Ende '24 mehr Form und Klarheit darüber haben, wann wir diese Ziele erreichen werden, aber um es schlicht und einfach auszudrücken: Lassen Sie uns das Beste aus dem machen, was wir haben. Ich denke, wir können noch viel mehr tun, wir sollten uns nach neuen Entwicklungsmöglichkeiten, neuen Projekten und Partnerschaften umsehen, mit Akteuren, die wir kennen oder in Bereichen, die wir verstehen", sagte Cutifani, der ehemalige CEO von Anglo American plc.Cutifani sagte, dass Innovation für die Branche von entscheidender Bedeutung sei: "Wir bauen seit 100 Jahren auf die gleiche Weise ab, nur sind die Getriebe größer geworden, aber die inkrementellen Erträge aus der Größe nehmen ab. In der Tat suchen wir in einigen Fällen mit KI nach intelligenteren Wegen mit kleineren Getrieben, die aufgrund des Flexibilitätsaspekts produktiver sein könnten, also denke ich, dass wir umlernen, aber auch nach neuen Fließschemata suchen und unseren Fußabdruck verändern."© Redaktion GoldSeiten.de