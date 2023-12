Territorialstreit: Venezuela und Guyana treffen sich am 14. Dezember

Der venezolanische Präsident Nicolas Maduro wird sich laut einem Schreiben des Premierministers von St. Vincent und den Grenadinen am Donnerstag mit dem Präsidenten von Guyana, Mohamed Irfaan Ali, treffen, da es zwischen den beiden Ländern einen Gebietsstreit gibt, berichtet Reuters . Die Ankündigung des bilateralen Treffens erfolgte, nachdem Maduro am Samstag mit Ralph Gonsalves, dem Premierminister von St. Vincent und den Grenadinen, der auch als Präsident pro tempore der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten (CELAC) fungiert, und UN-Generalsekretär Antonio Guterres gesprochen hatte.Die Spannungen zwischen Venezuela und Guyana haben in den letzten Wochen wegen eines langjährigen Grenzstreits um Esequibo zugenommen, ein Gebiet in Guyana, in dem große Öl- und Gasvorkommen vor der Küste entdeckt wurden. Die venezolanische Regierung erklärte, das Treffen diene dazu, "unser Bestreben zu wahren, Lateinamerika und die Karibik als eine Zone des Friedens zu erhalten". Das Büro des Präsidenten von Guyana bestätigte, dass Ali dem Treffen zugestimmt habe, fügte aber hinzu: "Die Landgrenze Guyanas steht nicht zur Diskussion."Am vergangenen Wochenende lehnten die Wähler in Venezuela die Zuständigkeit des Internationalen Gerichtshofs (IGH) für das Gebiet ab und sprachen sich für die Gründung eines neuen Staates aus. Zuvor hatte Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva am Samstag in einem Gespräch mit Maduro zum Dialog aufgerufen und erklärt, es sei wichtig, einseitige Maßnahmen zu vermeiden, die die Situation eskalieren könnten. Lula, der als Beobachter zu dem Treffen am Donnerstag eingeladen wurde, bekräftigte, dass Brasilien bereit sei, Dialoginitiativen zu unterstützen und zu verfolgen, und bekräftigte damit eine gemeinsame Erklärung südamerikanischer Länder, die Anfang dieser Woche veröffentlicht wurde.© Redaktion GoldSeiten.de