Die Inflation in den USA lag im November bei 3,10% und somit exakt auf den Erwartungen und unterhalb der Oktober-Teuerung von 3,20%. Die Kernrate (ohne Energie und Lebensmittel) lag bei 4%. Dies entsprach dem Vormonatswert und den Erwartungen. Die offizielle Inflation kühlt sich also weiter ab, bleibt aber noch über dem Ziel der US-Notenbank.Die Erwartungshaltung an heute Abend hat sich nur minimal verschoben. Weiterhin rechnen 98,20% (gestern 98,40%) damit, dass der Leitzins unverändert bleibt. Bevor die Zinsentscheidung heute Abend um 20 Uhr veröffentlicht wird, kommen um 14:30 Uhr noch die Erzeugerpreise für die USA.Die Daten gestern sorgten für weiter steigende Standardaktienmärkte und die Renditen gaben am langen Ende erneut nach:Der Goldpreis bis zu den Inflationsdaten fester, doch dann wurden die Gewinne aufgegeben. Am Ende ein leichter Verlust, der sich heute Morgen etwas ausweitet. Insgesamt ist der Rücksetzer nun tiefer, als es bei einer dynamischen Gesamtbewegung nach oben hätte sein dürfen. Daher halte ich mich zurück, bis es klarere Signale gibt:Gleiches gilt für Silber.Der Rücksetzer deutlich tiefer als nötig und ich habe im Chart den zweiten kurzfristigen Abwärtstrend eingezeichnet, der nochmals die Chance bieten könnte, von oben aufzusetzen. Auf der einen Seite bin ich froh, die geplante zweite Position im Silber-ETC nicht in der Euphorie gekauft zu haben, auf der anderen Seite hätte mir ein Rücksetzer in den Bereich um 23,80 USD auch ausgereicht.Die Goldaktien gestern bombenschwach. Ein Tagesverlust von 2,34% beim GDX und über 3% beim HUI. 50% des Anstiegs vom Tief wurden bereits wieder korrigiert und auch hier der Rücksetzer sehr stark:Die vergangenen Wochen waren nicht einfach und die Freude blieb etwas auf der Strecke. Sie merken es sicherlich auch, dass es an schlagkräftigen Neuigkeiten im Sektor und auch bei unseren Depotwerten fehlt. Ich bekomme den Eindruck, dass die meisten Firmen das Jahr 2023 schon für beendet erklärt haben und in die letzten zwei Wochen des Jahres auch keine wichtigen News mehr packen möchten. Das ist für Sie als Anleger und für mich natürlich nicht besonders aufregend, doch auf der anderen Seite auch irgendwo verständlich.Der Markt hat viele gute Neuigkeiten in den vergangenen Monaten ignoriert und auch der Goldpreisanstieg hat noch nicht für die Bewertungen gesorgt, die man hätte erwarten dürfen.In Kanada/Nordamerika kommt nun noch das Tax-Loss-Selling hinzu, also die steuerlichen Verlustverkäufe zum Jahresende. In Australien haben wir dies, zumindest von einheimischen Investoren nicht, da deren Steuerjahr immer zum 30.06. endet.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief "Der Goldreport"