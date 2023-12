Der Goldpreis im Zeitverlauf

Nach der vorsätzlichen Preismanipulation der letzten Woche fragen sich viele, ob diese jemals enden wird? Werden die Bullionbanken jemals zulassen, dass der Goldpreis steigt? Beginnen wir diese Woche mit einem Rückblick auf die letzte Woche. Wenn Sie meine Zusammenfassung der Ereignisse vom 3. und 4. Dezember noch nicht gelesen haben, sollten Sie dies jetzt nachholen.Ja, natürlich verwalten und manipulieren die Goldbullionbanken den Goldpreis. Das tun sie schon seit Jahrzehnten, und keine Geld- und/oder Gefängnisstrafe hat sie davon abgehalten. Jeder, der etwas anderes behauptet, ist entweder unaufrichtig oder naiv. Aber auch wenn die Banken den Preis zu ihrem Vorteil und Gewinn steuern, bedeutet das nicht, dass der Preis nicht mit der Zeit steigen kann und wird. Sie müssen das unbedingt verstehen.Und warum war es notwendig, dass die Banken in der vergangenen Woche ein so ungeheuerliches und offenkundiges Preismanagement betrieben haben? Nun, denken Sie einen Moment darüber nach. Am Freitag, dem 1. Dezember, schloss der Goldpreis auf einem Tages- und Wochenhöchststand. Das bedeutete, dass jede einzelne Short-Position, die jemals von einer Goldbank eingegangen wurde, unter Wasser stand und dass bei einem kurzfristigen starken Anstieg des Preises größere Verluste drohten. Es waren also drastische Maßnahmen erforderlich, und Sie wurden Zeuge dieser drastischen Maßnahmen.Die Stimmung und das Momentum wurden gebrochen. Die Tages- und Wochencharts wurden mit leicht zu beobachtenden rückläufigen Kerzen gezeichnet. Und die Schleusen für die Liquidationen der Spekulanten öffneten sich in dem üblichen endlosen Zyklus. (Warten Sie nur, bis Sie am Freitag den nächsten Commitment-of-Traders-Bericht sehen!) Diese ganze Sache hat einige dazu veranlasst, sich erneut zu fragen, warum es sich überhaupt lohnt, Gold zu halten. Warum sollte man in eine Anlageklasse investieren, in der ruchlose Organisationen den Preis monopolistisch kontrollieren? Und ich verstehe das. Ich verstehe das. Aber wir müssen uns alle ein paar Dinge vor Augen halten.Zunächst einmal ist Gold keine Anlageklasse. Es ist Geld. Als solches bietet es eine Diversifizierung gegen die unerbittliche Entwertung der bestehenden Fiatwährungen. Ich halte physisches Gold als "Versicherungspolice" gegen das unvermeidliche Ende des derzeitigen schuldenbasierten Geldsystems. Ich vermute, das ist auch der Hauptgrund, warum Sie es besitzen.Zweitens wird das derzeitige System der digitalen Derivate und der Mindestreservepreise nicht unbegrenzt fortbestehen. Nach dem Zusammenbruch des Londoner Goldpools im Jahr 1968 (der nichts anderes war als ein früherer Versuch, den Goldpreis zu steuern) wurde das aktuelle System der Derivate, Termingeschäfte, nicht zugewiesenen Konten und börsengehandelten Fonds geschaffen, um Alternativen zum physischen Goldbesitz zu bieten. Dieses System stellt Investitionen vor, die als "so gut wie Gold" oder als "Goldpreisrisiko" angesehen werden sollen, und seine Existenz hängt von einer gewissen Menge an physischem Metall als Sicherheit ab.Wenn diese Sicherheiten aufgebraucht sind, bricht das System zusammen. Dies war das Ende des Londoner Goldpools, und dies wird schließlich auch das Ende des derzeitigen Preisbildungssystems sein. Was aber vielleicht noch wichtiger ist, ist ein grundlegendes Missverständnis der Goldpreisentwicklung in diesem Jahrhundert. Viele von uns konzentrieren sich auf die täglichen Veränderungen des Goldpreises in Dollar, aber wenn man den Goldpreis in anderen Fiatwährungen und über einen längeren Zeitraum betrachtet, sind die Kursgewinne bemerkenswert. Hier tut Gold das, was es tun soll, nämlich den Besitzer vor einer Abwertung der Fiatwährung schützen.