Die Fed ließ die Zinsen unverändert - was ist mit dem Goldpreis passiert?

Die US-Notenbank hat auf ihrer Sitzung in dieser Woche die Zinssätze unverändert bei 5,25 bis 5,5 Prozent belassen, berichtet Investing News . Der weithin erwartete Schritt erfolgte nach der letzten Sitzung der Zentralbank im Jahr 2023, die von Dienstag (12. Dezember) bis Mittwoch (13. Dezember) stattfand. Seit März 2022 hat die Fed die Zinssätze 11 Mal angehoben, aber dies ist die dritte Pause in Folge. Mit Blick auf das Jahr 2024 beobachten die Anleger genau, ob es der Fed gelingen wird, eine sanfte Landung zu erreichen. Da die Inflation unter Kontrolle zu sein scheint und das Beschäftigungswachstum solide aussieht, halten viele Marktteilnehmer dies für möglich.Auf einer Pressekonferenz nach der Sitzung machte der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, wie üblich keine Versprechungen. Er sagte jedoch, dass die Mitglieder des Offenmarktausschusses der Fed der Ansicht sind, dass 5,5% der endgültige Zinssatz ist. "In ihren jüngsten Wirtschaftsprognosen schreiben die Leute keine Zinserhöhungen auf", so Powell. Das jüngste Dotplot, der zeigt, wohin sich die einzelnen Fed-Beamten mit dem Leitzins bewegen, deutet auf mindestens drei Zinssenkungen im Jahr 2024 hin, wobei jeweils von 25 Basispunkten ausgegangen wird. Weitere vier Zinssenkungen werden für 2025 prognostiziert, was einem vollen Prozentpunkt in diesem Jahr entspricht."Die Fed hat dem Markt heute ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk gemacht, als sie sich endlich zum ersten Mal positiv zur Inflation geäußert hat", erklärte Gina Bolvin, Präsidentin der Bolvin Wealth Management Group, gegenüber CNBC. "Es hat den Anschein, dass sich die Fed in Richtung des Marktes bewegt und nicht der Markt in Richtung der Fed. Die Weihnachtsmann-Rally könnte sich fortsetzen." Auch der Goldpreis hob nach der Entscheidung der Fed ab und sprang von knapp über 1.982 US-Dollar je Unze auf mehr als 2.030 US-Dollar. Das gelbe Metall tendiert besser, wenn die Zinsen niedriger sind, und wurde auch durch einen schwächeren US-Dollar unterstützt.© Redaktion GoldSeiten.de