Argentinien wertet Peso ab, kürzt Ausgaben, um "Sucht" nach Haushaltsdefizits zu bekämpfen

Argentinien wird seinen Peso um mehr als 50% auf 800 je Dollar abwerten, Energiesubventionen kürzen und Ausschreibungen für öffentliche Bauvorhaben streichen. Dies sagte der neue Wirtschaftsminister Luis Caputo am Dienstag als wirtschaftliche Schocktherapie, um die schlimmste Krise des Landes seit Jahrzehnten zu überwinden, berichtet Reuters . Caputo meinte, der Plan werde kurzfristig schmerzhaft sein, sei aber notwendig, um das Haushaltsdefizit zu reduzieren und die dreistellige Inflation zu senken, als er ein Maßnahmenpaket vorstellte, nachdem der liberale Präsident Javier Milei am Sonntag sein Amt angetreten hatte."Das Ziel ist einfach, eine Katastrophe zu vermeiden und die Wirtschaft wieder auf Kurs zu bringen", erklärte Caputo in einer aufgezeichneten Rede. Er sagte, das Land müsse ein tiefes Haushaltsdefizit in Angriff nehmen, das er auf 5,5% des BIP bezifferte, und fügte hinzu, dass Argentinien in 113 der letzten 123 Jahre ein Haushaltsdefizit hatte - die Ursache für seine wirtschaftliche Misere. "Wir sind hier, um dieses Problem an der Wurzel zu lösen", sagte er. "Dazu müssen wir unsere Sucht nach einem Haushaltsdefizit lösen.""Ich begrüße die entschlossenen Maßnahmen", sagte IWF-Chefin Kristalina Georgieva und nannte sie "einen wichtigen Schritt zur Wiederherstellung der Stabilität und zum Wiederaufbau des wirtschaftlichen Potenzials des Landes". Der IWF bezeichnete die Maßnahmen als "mutig" und erklärte in einer Erklärung, sie würden dazu beitragen, "die Wirtschaft zu stabilisieren und die Grundlage für ein nachhaltigeres und vom Privatsektor getragenes Wachstum zu schaffen", nachdem es in den letzten Monaten "ernste politische Rückschläge" gegeben habe.© Redaktion GoldSeiten.de