GreenX Metals Ltd. - Ein Explorer auf Grönland mit möglicher riesiger Schadenersatzzahlung

Im Rahmen von Forum ONE präsentierte Kazimierz Chojna, Commercial Officer, GreenX Metals Limited (ASX: GRX, WKN: A3C9JR) am 09. November 2023 im Sofitel Bayerpost in München.Anhörung zur Schadensersatzklage von GreenX in Höhe von 737 Mio. £ (1,3 Mrd. A$/PLN 4,0 Mrd.) jetzt abgeschlossen• GreenX hat die Klage gegen Polen im September 2020 mit der Zustellung der Schiedsklage gegen Polen förmlich eingeleitet• Die kombinierte BIT- und ECT-Schiedsanhörung wurde im November 2022 vor dem Schiedsgericht nach der UNCITRAL-Schiedsgerichtsordnung abgeschlossen• Die Rechtsberater von GreenX für die Klage sind LALIVE und Boies Schiller Flexner LLP, führende internationale Kanzleien für Schiedsverfahren und RechtsstreitigkeitenGreenX Metals beabsichtigt, durch die Konzentration auf die Exploration und Erschließung nachhaltiger kritischer Mineralressourcen einen langfristigen Shareholder Value zu schaffen.Der derzeitige Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Exploration des Arctic Rift Copper (ARC)-Projekts in Grönland mit seinem Joint-Venture-Partner und privaten Explorationsunternehmen Greenfields Exploration Limited (GEX). Im Oktober 2021 schloss GreenX Metals eine Earn-In-Vereinbarung mit GEX ab, die vorsieht, dass das Unternehmen eine 80-prozentige Beteiligung an dem Projekt erwirbt und dafür 10,0 Millionen AUD über einen Zeitraum von fünf Jahren aufwendet.