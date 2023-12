Goldpreis drängt weiter über 2.000 Dollar; Dollar & Renditen sinken

Der Goldpreis stieg am Freitag im asiatischen Handel leicht an und setzte seinen Vorstoß über die Schlüsselwerte fort, nachdem taubenhafte Signale der US-Notenbank zu starken Verlusten beim Dollar und den Renditen von Staatsanleihen geführt hatten, berichtet Investing.com . Das gelbe Metall erholte sich von den jüngsten Verlusten in dieser Woche, nachdem die US-Notenbank erklärt hatte, dass sie mit der Anhebung der Zinssätze fertig sei und im Jahr 2024 weitere Zinssenkungen in Betracht ziehen werde. Nach den Äußerungen der Fed rechneten die Märkte mit mindestens drei Zinssenkungen durch die Zentralbank, wobei die erste bereits im März 2024 erfolgen sollte.Der Dollar rutschte nach der Fed-Sitzung auf ein Viermonatstief, während die Renditen der Staatsanleihen auf breiter Front fielen und der 10-jährige Zinssatz unter 4% sank. Gold profitierte von diesem Handel, da die Aussicht auf niedrigere Zinsen die Attraktivität des gelben Metalls steigerte. Niedrigere Zinssätze verringern auch die Opportunitätskosten einer Anlage in Gold, das keine Rendite bietet und weitgehend von der Stimmung und der Nachfrage nach sicheren Häfen bestimmt wird.Die Zinssenkungen kommen auch inmitten des wachsenden Optimismus über eine weiche Landung der US-Wirtschaft, obwohl jegliche Anzeichen einer wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit - insbesondere bei der Inflation und auf dem Arbeitsmarkt - die Zinssenkungen der Fed verzögern könnten. Während Gold von den niedrigeren Zinssätzen profitieren dürfte, könnte die zunehmende Risikobereitschaft auch Kapital aus dem gelben Metall in risikoreichere, hochverzinsliche Anlagen abziehen.© Redaktion GoldSeiten.de