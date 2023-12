Wall-Street-Guru: Inflation ist "permanent" - Sie werden Ihre verlorene Kaufkraft nie wieder zurückgewinnen

Marktbeobachter, die von der US-Notenbank eine baldige Zinssenkung erwarten, könnten enttäuscht werden, berichtet Yahoo Finance . Jim Grant, der seit vier Jahrzehnten den "Grant's Interest Rate Observer" herausgibt, erwartet, dass der Fed-Vorsitzende Jerome Powell vorsichtig sein wird, da die Inflation weiterhin über dem Zielwert der Zentralbank liegt. "Ich denke, dass der Vorsitzende Powell immer noch gekränkt ist, weil es der Fed nicht gelungen ist, den Anstieg der Inflation zu erkennen, der 2020 und 21 begann, und das Letzte, was er tun möchte, ist, einen vorläufigen und verfrühten Sieg zu verkünden", sagte Grant am Dienstag dem Fox Business Network.Im Jahr 2021 bezeichnete die Fed die hohe Inflation als "vorübergehend", doch der Preisanstieg setzte sich fort und erreichte im Juni 2022 mit 9,1% den höchsten Stand seit vier Jahrzehnten, bevor er wieder nachließ. "Inflation ist nicht vorübergehend", meinte Grant gegenüber dem Network. "Sie ist dauerhaft, da man die Kaufkraft, die man durch die Inflation verloren hat, nie wieder zurückgewinnt." Um die Inflation einzudämmen, hat die Fed die Zinssätze seit März 2022 elfmal erhöht, um die Ausgaben zu dämpfen und den Preisanstieg zu kontrollieren. Seit Juli hat sie die Zinsen konstant gehalten.Grant sagte nicht, wann er erwartet, dass die Fed die Zinsen senkt, aber er sagte, dass der Schritt wahrscheinlich schrittweise erfolgen wird und "später als der Markt hofft", da man darauf wartet, dass die Inflation in die Nähe ihres 2%-Ziels fällt. Grants Einschätzung erfolgte im Vorfeld des Signals der Fed am Mittwoch, ob sie ihre Pause bei den Zinserhöhungen beibehalten wird.© Redaktion GoldSeiten.de