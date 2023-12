George Milling-Stanley: Gold hat immer noch genug Schwung, um 2024 Allzeithochs zu erreichen

Das Signal der US-Notenbank, dass die Zinsen im Jahr 2024 sinken werden, hat dem Goldmarkt eine gesunde Dynamik verliehen, die nach Ansicht eines Marktstrategen im neuen Jahr zu Rekordhöhen führen wird. In einem Interview mit Kitco News sagte George Milling-Stanley, Chef-Goldstratege bei State Street Global Advisors, dass trotz des jüngsten Höhenflugs des Goldpreises auf dem Markt noch viel Raum für höhere Preise vorhanden sei."Wenn Gold seinen Schwung findet, kann man nicht sagen, wie hoch die Preise steigen können", meinte er. "Es besteht eine sehr gute Chance, dass wir im nächsten Jahr Allzeithochs sehen werden." Milling-Stanley ist zwar optimistisch, was den Goldpreis anbelangt, aber er rechnet nicht mit einem baldigen Ausbruch. Er merkte an, dass die US-Notenbank zwar eine Zinssenkung im nächsten Jahr anstrebe, die Frage aber noch offen sei, wann sie den Abzug betätigen werde. Er fügte hinzu, dass die Frage des Zeitpunkts das Edelmetall in nächster Zeit in seiner derzeitigen Spanne halten dürfte.Milling-Stanley erklärte, dass die Gesundheit der Wirtschaft bestimmen wird, wie hoch der Goldpreis steigen wird. "Mein Gefühl sagt mir, dass wir eine Phase unterdurchschnittlichen Wachstums und möglicherweise eine Rezession erleben werden. Dies wird jedoch von einer wahrscheinlich immer noch hartnäckigen Inflation nach dem von der Fed bevorzugten Maßstab begleitet sein. Das wird ein gutes Umfeld für Gold sein", sagte er.© Redaktion GoldSeiten.de