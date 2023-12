Vergiftet?, abgezockt & kaputt

Argentinien wertet über Nacht die Währung um über 50% ab, der IWF äußert sich lobend.Ist der Pfizer-Impfstoff mit DNS verunreinigt? Was Lauterbach kürzlich bestritt, wurde in einem Labor in Magdeburg bestätigt.Der CO2-Preis steigt mehr als erwartet. Betroffen sind Treibstoffe, das Heizen und Strom. Der Michel wird immer weiter ausgepreßt. Auch Agrardiesel wird teurer, da die Beihilfe gestrichen wird, die Bauern sind empört. Minister Özdemir hat damit sein Versprechen gebrochen.Verstörende Nachrichten aus England. Auch das Atmen heizt neuerdings die globale Erwärmung an!In den USA haussieren die Märkte. Äußerte sich FED-Chef Powell vor zwei Wochen noch harsch, so schwenkte er plötzlich auf eine milde Linie um und stellt Zinssenkungen in Aussicht. Vorübergehende "Rettung" für die Blasen, gute Zeiten für Gold und Silber!Ukraine? So kann es nicht weitergehen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)