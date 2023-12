Das Erwachen der Arbeiterklasse

Es ist ein abgedroschenes Klischee, dass viele (wenn nicht sogar die meisten) politischen Fanatiker aufgrund ihrer Arroganz zu Fall kommen. "Hochmut kommt vor dem Fall," heißt es in dem Sprichwort, und es bewahrheitet sich in den meisten Fällen. Die besondere Art des Stolzes, des Hochmuts oder der schlichten Hybris hat in diesem Fall mit der Gewissheit zu tun, die manche Menschen haben (man kann sich nicht vorstellen, wie und warum sie sie ursprünglich erworben haben, also muss sie ihnen verliehen worden sein), dass sie klüger, weiser oder einfach nur besser sind als ihre Mitmenschen.Vielleicht versuchen sie, zu dominieren, zu unterwerfen, zu tyrannisieren und zu unterdrücken – andere zu schikanieren, ohne ersichtlichen Grund, nur um des Schikanierens willen. Vielleicht sind ihre Beweggründe aber auch gar nicht so finster. Vielleicht glauben sie wirklich, dass ihre selbst erklärte intellektuelle Überlegenheit sie nicht nur befähigt, sondern auch verpflichtet, die weniger Glücklichen zu "leiten", sie zu lenken, zu kontrollieren und zu regieren, über sie zu herrschen und ihnen zu befehlen, Entscheidungen für sie zu treffen, ihren freien Willen einzuschränken und sogar ihre Gedanken und Ideen zu kontrollieren – all das natürlich zu ihrem eigenen Wohl.Unabhängig von der Motivation ist das Ergebnis seit Jahrtausenden dasselbe. Eine kleine Minderheit beherrscht eine große Mehrheit. Und meistens sind es die Ärmsten und Schwächsten, die Unglücklichsten, Hilflosen und Verletzlichsten unter uns, die am meisten verachtet, verunglimpft und missbraucht werden. Es gibt viele verschiedene Bezeichnungen für diese vorherrschende und überwältigende Bevölkerungsgruppe – einige freundlicher als andere, von "Bürgerlichen" und "Bauern" bis hin zu "das Volk" und "die Masse". Heutzutage wird diese regelmäßig verhöhnte, aber demokratisch allmächtige Mehrheit als "die Arbeiterklasse" bezeichnet.Sie wurden seit Menschengedenken fast ebenso oft und so stark verunglimpft, wie sie ausgebeutet und missbraucht wurden. Jedes Imperium wurde auf ihrem Rücken errichtet, durch ihre Arbeit finanziert, mit ihrem Blut verteidigt und schließlich und unweigerlich durch ihren Zorn zerstört. Sie wurden als sadistische, eigennützige, böswillige Komplizen bei den schrecklichsten Verbrechen gegen die Menschheit dargestellt, und sie wurden als steuerlose, ziellose, hirnlose Untermenschen dargestellt, die nicht einmal das Mindestmaß an Intelligenz besitzen, das erforderlich ist, um jemanden für seine eigenen Entscheidungen und Handlungen zur Rechenschaft zu ziehen.Seit Hunderten – wenn nicht Tausenden – von Jahren dient der "einfache Mann" entweder als Sündenbock (z. B. für Argumente wie "böse Regime herrschten so lange, wie sie herrschten, weil die "Bevölkerung" dies tatsächlich wollte") oder als bequeme Rechtfertigung (z. B. für Argumente wie "böse Regime herrschten so lange, wie sie herrschten, weil die "Bevölkerung" belogen, manipuliert, getäuscht und betrogen wurde"). Beide Verallgemeinerungen sind natürlich ebenso unsinnig wie absurd und bedeutungslos.Das macht das Bild, das sich das Establishment von der "Arbeiterklasse" macht, noch bizarrer und verblüffender. Sie ist ein Sammelsurium gängiger Stereotypen, eine Synthese aus allen vulgären Klischees und ignoranten Vorurteilen. Es ist eine abstoßende Chimäre aus hasserfüllten Vorurteilen, aus primitiver Angst, aus unverblümter Entmenschlichung. Für diejenigen, die sich selbst als die rechtmäßigen Herrscher sehen, besteht die Arbeiterklasse aus unwissenden, naiven, verletzlichen, ungebildeten, hilflosen Kindern, die dringend der "erwachsenen" Führung und wachsamen Aufsicht bedürfen.Die Arbeiterklasse ist eine Gruppe, auf die man herabschaut, die von den Politikern lächerlich gemacht oder einfach abgetan wird, die von den Medien verunglimpft und von den staatlichen Institutionen bevormundet und manipuliert wird. Obwohl die Mitglieder dieser Klasse die Mehrheit der Bevölkerung stellen, die Grundlage jeder Wirtschaft bilden und die Basis jeder Gesellschaft oder Zivilisation darstellen, wurden sie immer als entbehrlich und unbedeutend behandelt.Vor allem in demokratischen Systemen wird die Arbeiterklasse als eine monolithische, uniforme Einheit betrachtet, die aus identischen und austauschbaren Einheiten besteht, anstatt aus individuellen Menschen mit unterschiedlichen Talenten, Bedürfnissen und Zielen.Deshalb bemühen sich sowohl die Linke als auch die Rechte, sich zum "Freund des Volkes" zu erklären – und versuchen, es mit Ausgabenversprechen zu kaufen, die entweder zu vage, zu unrealistisch oder generell zu schön sind, um wahr zu sein. Am wichtigsten ist jedoch, dass diese Versprechen allzu oft auf falschen Annahmen und überheblichen Verallgemeinerungen beruhen, wie etwa der Vorstellung, dass alle Menschen aus der Arbeiterklasse eine große Regierung und den Wohlfahrtsstaat befürworten und implizit höhere Ausgaben und andere staatliche Eingriffe unterstützen, die versprechen, die "Verhältnisse auszugleichen".Es besteht kein Zweifel daran, dass es in dieser großen Klasse einige gibt, die diese Ideen und Maßnahmen befürworten, aber es wäre ein großer Fehler anzunehmen, dass alle oder sogar die Mehrheit damit einverstanden sind.Im kommenden zweiten Teil werden wir uns auf die umfassenderen sozioökonomischen Auswirkungen dieser fehlgeleiteten Weltanschauung und auf die direkten Folgen für den Normalbürger konzentrieren.