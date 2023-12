Polnische Zentralbank kauft Gold nach einem geheimen EU-Plan

Die polnische Zentralbank hat in den letzten Jahren rund 300 Tonnen Gold gekauft, um ihr Gold-BIP-Verhältnis an den Durchschnitt der Eurozone anzupassen. Für mittlere und große Volkswirtschaften in der Eurozone, zu denen Polen in Zukunft gehören könnte, ist ein gleiches Gold-BIP-Verhältnis eine verdeckte Anforderung an die Nationen, um auf den Übergang zu einem neuen Goldstandard vorbereitet zu sein. Auf der Grundlage dieser Anforderungen erwarte ich, dass Polen weitere 130 Tonnen Gold kaufen wird.Für diejenigen, die es nicht wissen: Die Idee der Europäischen Union (EU) ist, dass letztendlich alle Länder den Euro einführen und Teil der Eurozone werden. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels zählt die EU 27 Länder, von denen 20 die Eurozone bilden. Wann die übrigen 7 Länder den Euro einführen werden, ist nicht bekannt.Innerhalb der EU war vor allem Polen, aber auch Ungarn, in den letzten Jahren ein großer Goldkäufer. Polen und Ungarn sind noch nicht in der Eurozone vertreten. Nach meinen vorherigen Veröffentlichungen ist es unwiderlegbar, dass es geheime Absprachen zwischen den Nationen in der Eurozone gibt, um die Goldreserven im Verhältnis zum BIP anzugleichen, um auf einen neuen Goldstandard (oder ein Goldpreiszielsystem) vorbereitet zu sein. Damit Polen in die Eurozone aufgenommen werden kann, muss es sein Gold-BIP-Verhältnis an den Durchschnitt der Eurozone anpassen.Einerseits sind die Vereinbarungen, auf die ich mich beziehe, geheimnisvoll, weil einige Zentralbanken in der Eurozone sich weigern, ihre Goldreserven unter Berufung auf das "Berufsgeheimnis" transparent zu machen (Belgien). Andererseits haben einige dieser Zentralbanken spontan erklärt, dass sie den Umfang ihrer Goldreserven auf der Grundlage des Verhältnisses von Gold zum BIP großer Volkswirtschaften in unmittelbarer Nähe bestimmen (Niederlande).Für die vorliegende Studie ist von Bedeutung, dass Polen, das für die Aufnahme in die Eurozone in Frage kommt, große Mengen an Gold kauft, was die Existenz der Vereinbarungen bestätigt. Die europäischen Zentralbanken geben ihre Goldstrategie nicht nur langsam inoffiziell bekannt, sondern alle getroffenen Maßnahmen belegen diese Politik.Letzten Monat hat ein Vertreter der niederländischen Zentralbank (DNB) in einem Interview zugegeben, dass die DNB Gold im Wert von etwa 4% ihres BIP hält, was sie mit den Positionen Frankreichs, Italiens und Deutschlands in Einklang gebracht hat. Es sei daran erinnert, dass die Eurozone den Goldpreis und damit das Verhältnis von Gold zum BIP nicht kontrolliert, dass aber der Wunsch besteht, diese Verhältnisse in der gesamten Eurozone zu harmonisieren, wie der nachstehende Chart zeigt.Die Überwachung der gesamten internationalen Reserven (Gold und Devisen) im Verhältnis zum BIP ist in der gesamten Eurozone noch strenger. Die europäischen Zentralbanken haben zwar mitgeteilt, dass es keine rechtliche Verpflichtung zur Koordinierung der Reserven gibt, aber sie haben sich wahrscheinlich darauf geeinigt, regelmäßig Devisen zu verwenden, um die Gesamtreserven auszugleichen, und in der Lage zu sein, die Goldreserven untereinander genau auszugleichen, sobald sie zu einem neuen Goldstandard übergehen. Eine periodische Anpassung der Goldreserven ist politisch zu heikel.Vor 2017 besaß Polen 103 Tonnen monetäres Gold, was nur 1% seines BIP entsprach. Um mit seinen europäischen Partnern gleichzuziehen, musste Polen seine Metallreserven deutlich erhöhen, und das tat es auch: 2018 begann die polnische Zentralbank (NBP), aggressiv Gold zu kaufen. Inzwischen verfügt sie über 334 Tonnen, was fast 3% des polnischen BIP entspricht.