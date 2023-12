Technische Marktanalyse vom 17.12.2023: Gold, Rohöl, Bitcoin/USD

Quelle: ProRealTime.com

Der Einbruch nach dem jüngsten Rekordhoch führte das Edelmetall noch nicht an die Unterstützungszone. Dies wäre im Rahmen des Rückgangs wahrscheinlich gewesen. Die aktuelle Erholungsbewegung wurde zuletzt aber auch wieder beendet. Somit zeigt sich, dass die Volatilität zwar zunimmt, eine Trendorientierung derzeit allerdings schwerfällt. Der übergeordnete Aufwärtstrend ist noch intakt, solange die Unterstützungszone im Bereich von knapp unter 1.950 USD noch nicht unterschritten wird. Die meisten Indikatoren bewegen sich im neutralen Bereich, weshalb auch von dieser Seite her keine Hilfestellung zu erwarten ist. Die Lage dürfte weiter unsicher und damit volatil bleiben.Der übergeordnete Abwärtstrend des Öl‘s ist weiterhin intakt, die nahe Unterstützungszone könnte aber dafür sorgen, dass sich das schwarze Gold nun stabilisiert. Die Kaufsignale bei den Indikatoren geben zusätzlich Unterstützung und könnten damit ebenfalls für ein vorläufiges Ende des Abwärtstrends sorgen. Ob die Kraft allerdings ausreicht, um eine nachhaltige Gegenbewegung zu generieren, ist fraglich.Die Stimmung zum Bitcoin ist unverändert positiv. Daran ändert auch die jüngste Korrekturbewegung nichts. Diese hat ohnehin bereits an der 21-Tage-Durchschnittslinie schon wieder ihr vorläufiges Ende gefunden. Die Verkaufssignale der Indikatoren sind noch nicht abgearbeitet, weshalb die Kryptowährung noch etwas im aktuellen Bereich ausharren dürfte.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.