Gold - Kommt noch eine kleine Weihnachtsrally?

Nach dem Ausbruch über das bisherige Rekordhoch bei 2.076 USD und einer neuen Höchstmarke bei 2.145 USD wurde der Goldpreis von einer starken Verkaufswelle erfasst. Diese konnte zwar erst bei 1.972 USD gestoppt werden, ging dort allerdings in eine ebenso steile Erholung über. In der letzten Woche erreichte der Anstieg bereits Kurse um 2.055 USD, ehe eine leichte Korrektur begann. Sie trifft jetzt auf den Support bei 2.009 USD.Für die Fortsetzung der Erholung sollte der Goldpreis jetzt über der Unterstützung bei 1.998 USD verbleiben und zweitens in Kürze wieder über die Hürde bei 2.039 USD ausbrechen. Ein Anstieg über 2.055 USD würde ein Kaufsignal auslösen und zu einem Aufwärtsimpuls an das alte Rekordhoch bei 2.076 USD führen. Bei Kursen über 2.090 USD wäre ein neuer Aufwärtstrend etabliert.Unter 2.009 USD käme es dagegen zu weiteren Abgaben an besagte 1.998-USD-Marke. Wird sie unterschritten, wäre der Abverkauf seit dem neuen Rekordhoch reaktiviert und damit der Weg für einen Einbruch auf 1.931 und 1.920 USD geebnet.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)