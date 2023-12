Einnahmen finden für das Schuldenproblem

Wenn Sie die Staatsverschuldung wirklich reduzieren wollen, müssen Sie den Kongress nicht von irgendetwas überzeugen. Sie können einfach einen Scheck ausstellen. Das Finanzministerium nimmt gerne Geschenke von allen an, die dazu bereit sind. Offenbar sind es aber nur wenige. In diesem Jahr beliefen sich die Spenden bisher auf weniger als 1 Million Dollar. Schockierend, oder? Die Einnahmen des Staates sind größtenteils unfreiwillig über Steuern, und sie reichen trotzdem nicht aus, um die Ausgaben zu decken. Wir füllen die Lücke mit geliehenem Geld, das schließlich aus den Steuereinnahmen mit Zinsen zurückgezahlt werden muss.Wir können und sollten uns um Ausgabenkürzungen bemühen, aber auch die Suche nach mehr Einnahmen ist Teil der Antwort. Der einfache Knopf wurde vor 20 Jahren unter Bush 2 abgeschafft. Unter Obama hätte das Problem behoben werden können, aber wieder einmal wollten alle mehr ausgeben, und der Kongress wollte die Steuern nicht ausreichend erhöhen, um das zu decken. Die Zinssätze waren niedrig, warum also nicht Kredite aufnehmen, wenn die Zinsen bei 2% oder weniger lagen? Ironischerweise gingen die Zinskosten zurück, obwohl die Schulden stiegen. Jetzt zahlen wir die Zeche.Wenn ich sage, dass die Regierung mehr Einnahmen braucht, heißt das nicht unbedingt, dass sie über die Einkommenssteuer kommt. Das ist nur eine Art von Steuer. Es gibt Dinge, die wir tun können, um dieses System gerechter und effizienter zu machen, aber auch andere Wege, um Einnahmen zu erzielen. Wenn die Krise kommt, und das wird sie, sollte alles auf dem Tisch liegen, wenn wir nach Wegen aus dem Schlamassel suchen. Ich weiß, dass es Leser gibt, die es vorziehen würden, die Steuern nicht zu erhöhen, und die glauben, dass wir dies mit Ausgabenkürzungen erreichen können. Ich war selbst jahrzehntelang in diesem Lager. Die Märkte werden uns diesen Wunsch nicht erfüllen.Irgendwann in der Zukunft, wenn die Verschuldung für die Märkte eindeutig inakzeptabel ist, werden die Anleihekäufer zumindest einen Plan sehen wollen, der das Defizit unter dem nominalen BIP hält. Wir werden etwas brauchen, das einem ausgeglichenen Haushalt näherkommt und einen klaren Weg zur Nachhaltigkeit aufzeigt.Wenn ich schreibe, dass wir mehr Steuereinnahmen brauchen, dann nicht, weil ich glaube, dass die US-Bürger zu wenig Steuern zahlen. Es geht darum, dass wir unsere Ausgaben in einer Weise erhöht haben, die niemand kürzen will. Denken Sie nur an die Renten, die Sozialversicherung, Medicare und eine Vielzahl von staatlichen Leistungen. Es ist zwar technisch möglich, sie zu kürzen, aber politisch nicht durchsetzbar. Wenn die Krise kommt, werden wir einen Kompromiss eingehen müssen. Diejenigen, die Staatsausgaben wollen, müssen niedrigere Ausgaben durch eine Vielzahl von Bedürftigkeitsprüfungen, einfache pauschale Kürzungen hier und da usw. akzeptieren.Diejenigen, die schon immer gegen Steuererhöhungen jeglicher Art waren (ich schaue dich an, Grover), weil jede Steuererhöhung den Staat größer werden lässt, müssen akzeptieren, dass die Steuern erhöht werden müssen. Ihr Ziel sollte es sein, herauszufinden, wie sich die Einnahmen am besten erhöhen lassen und gleichzeitig der Einzelne und die Wirtschaft am wenigsten Schaden erleiden. Niemand wird glücklich sein. Das ist einfach die Welt, in der wir leben. Wir haben uns ein sehr tiefes Loch gegraben, und leider graben wir weiter. Irgendwann werden wir aufhören müssen zu graben und anfangen zu füllen.Es wäre schön, wenn es eine magische Kugel gäbe, die alles in Ordnung bringt. Ich glaube nicht, dass es so funktionieren wird. Die Antwort, wenn es sie denn gibt, wird wahrscheinlich eher eine Kombination aus vielen kleineren Lösungen sein. Keine wird für sich allein ausreichen, aber jede kann einen Beitrag leisten.Aus politischer Sicht ist das "Verteilen des Schmerzes" vielleicht auch der einzige Weg, um einen Konsens zu erreichen. Die Menschen werden eher bereit sein, Opfer zu bringen, wenn sie sehen, dass auch andere etwas aufgeben. Ich denke, ich habe letzte Woche schlüssig dargelegt, dass eine einfache Erhöhung der Einkommenssteuer bei weitem nicht ausreicht und potenziell destruktiv ist, wenn sie zu weit geht. Das heißt aber nicht, dass wir nicht mehr Einnahmen brauchen. Heute möchte ich an den Artikel von letzter Woche anknüpfen und einige andere Möglichkeiten zur Erhöhung der Einnahmen untersuchen. Wie Sie sehen werden, ist keine dieser Möglichkeiten "die" Antwort, aber sie können ein Teil der Antwort sein.Lassen Sie mich mit einem offensichtlichen, wenn auch philosophischen, Punkt beginnen. Der Zweck eines Steuersystems ist es, Geld für staatliche Ausgaben zu beschaffen. Meiner Meinung nach besteht ein Teil der Lösung darin, zu erkennen, dass die Besteuerung kein Instrument der Sozialtechnik sein sollte, mit dem bestimmte Verhaltensweisen belohnt und andere bestraft werden.Das wird natürlich unweigerlich passieren; die Menschen werden auf die Anreize reagieren, die das Steuersystem bietet. Aber das System sollte versuchen, diese Anreize aus Gründen der Fairness und zur Verringerung wirtschaftlicher Verzerrungen zu minimieren. Wir werden bald feststellen, dass unsere Einnahmebedürfnisse den Luxus nicht mehr zulassen, einige Gruppen gegenüber anderen mit Steuervorteilen zu belohnen.Die Staatsverschuldung ist eine dieser Verzerrungen. Mit der Befugnis, Steuern zu erheben, sollten Regierungen außer in seltenen Notfällen wie Krieg keine Kredite aufnehmen müssen. Allein das Vorhandensein dieser Schulden verzerrt die privaten Anleihemärkte. Sie zwingt Haushalte und Unternehmen dazu, mit dem Staat um das verfügbare Kreditangebot zu konkurrieren. Eine gewisse Staatsverschuldung ist für das Funktionieren der Finanzmärkte, für Benchmarks usw. notwendig.Aber nicht 35 Billionen Dollar, die zu 60 Billionen Dollar werden. Steuern verzerren die Wirtschaft ebenfalls, haben aber den Vorteil, dass sie keine zusätzlichen Zinskosten verursachen. Daher ist es im Allgemeinen (wiederum mit Ausnahmen wie Infrastruktur usw.) besser, den Staat über Steuern zu finanzieren als über Schulden.Ich sage nicht, dass alles, was die Regierung tut, sinnvoll ist. Vieles davon ist es nicht, aber das ist eine Diskussion für ein anderes Mal. Worauf ich hinaus will, ist, dass alle staatlichen Aufgaben, die wir für legitim halten, idealerweise durch Steuern finanziert werden sollten, und Schulden nur in Krisensituationen aufgenommen werden sollten. Wie wir jedoch in dieser Serie und insbesondere in der letzten Woche gesehen haben, reichen die Steuereinnahmen der USA bei weitem nicht aus, um die Ausgaben zu decken, die wir anscheinend fordern.Daher die jährlichen Defizite, die sich zu einer ständig wachsenden Staatsverschuldung summieren. Um dies zu ändern, müssen wir die Steuereinnahmen irgendwie mit den Ausgaben in Einklang bringen.In einem Einkommenssteuersystem sollten die Steuereinnahmen steigen, wenn das Einkommen steigt. Aber ganz so einfach ist es nicht, denn verschiedene Einkommensarten werden unterschiedlich besteuert. Lohneinkommen, d. h. Geld, das Sie als Gegenleistung für Ihre Zeit und Arbeit erhalten, wird mit schrittweise steigenden Sätzen besteuert. Der höchste Satz beträgt derzeit 37%.