MTB Metals Corp., Palladium One Mining Inc., Silver Hammer Mining Corp. - Drei spannende Explorer!

Im Rahmen von Forum ONE präsentierten Lawrence Roulston (MTB Metals Corp.), Derrick Weyrauch (Palladium One Mining Inc.) und Peter Ball (Silver Hammer Mining Corp.) ihre Unternehmen am 9. November 2023 im Sofitel Bayerpost in München. MTB Metals Corp. (TSX.V: MTB, OTCQB: MBYMF, WKN: A3D84Z) hat gerade eine wichtige Kupfer-Gold-Entdeckung in einer der besten Bergbauregionen Kanadas gemacht. Erste Bohrergebnisse zeigen ein großflächiges Porphyr-Kupfer-Gold-System, das vier nahegelegenen Weltklasse-Lagerstätten ähnelt, die alle von großen Bergbauunternehmen erschlossen werden.Diese Entdeckung, bekannt als Telegraph, befindet sich noch in einem frühen Stadium und wird von Investoren und der Bergbauindustrie gerade erst entdeckt. Eine ähnliche Entdeckung in der gleichen Region wurde von einem großen Bergbauunternehmen übernommen. MTB wird derzeit mit einem massiven Abschlag zu diesem Übernahmewert gehandelt. Sobald weitere Bohrungen das Ausmaß der Telegraph-Entdeckung bestätigen, wird der Wert von MTB voraussichtlich auf den Wert der nahegelegenen Akquisition steigen und den Anlegern enorme potenzielle Gewinne bieten.• MTB Metals Corp. Webseite Die Strategie von Palladium One Mining Inc. (TSXV: PDM, WKN: A2PJND), die sich auf die Risiken und Chancen des Klimawandels konzentriert, besteht darin, kritische Metalle für das grüne Transportwesen zu entdecken und zu produzieren, darunter Sulfid-Nickel, Kupfer, Palladium, Platin und Kobalt.Palladium One erschließt Projekte von Distriktgröße, die das Potenzial haben, Lagerstätten von Weltklasse zu beherbergen und das Interesse großer Bergbauunternehmen sowohl in Kanada als auch in Finnland auf sich zu ziehen. Das Projekt Läntinen Koillismaa (LK) im nördlichen Zentralfinnland ist ein PGE-Kupfer-Nickel-Projekt, das über beträchtliche NI 43-101-Mineralressourcen verfügt, während sich die beiden hochgradigen Nickel-Kupfer-Projekte Tyko und Canalask in Ontario bzw. Yukon, Kanada, befinden.• Palladium One Mining Inc. Webseite Silver Hammer Mining Corp. (CSE: HAMR; OTCQB: HAMRF, WKN: A3C4PX) ist ein Junior-Ressourcenexplorationsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von drei ehemals produzierenden Silberminen und -distrikten in Idaho und Nevada konzentriert.Die ehemals produzierende Silver Strand Mine im Coeur d'Alene Bergbaudistrikt in Idaho (USA), die ehemals produzierende Silverton Silbermine und das Eliza Silberprojekt in Nevada, die alle in den produktivsten Bergbauregionen der Welt liegen, bieten ein außergewöhnliches Entdeckungs- und Ressourcenentwicklungspotenzial.• Silver Hammer Mining Corp. Webseite © Jan KneistM & M Consult UG (hb)Dieser Beitrag stellt keine Kauf oder Verkaufsempfehlung des besprochenen Unternehmens dar und es wird darauf hingewiesen, daß der Interviewer keinerlei Haftung für mögliche Vermögensschäden übernimmt. Jedes Aktieninvestment ist risikobehaftet bis hin zu einem möglichen Totalverlust. Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Herr Kneist / die M & M Consult UG (hb) und / oder mit diesen verbundene Unternehmen stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.