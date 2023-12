E.B. Tucker über den Sinn von Neujahrsvorsätzen

Daniela Cambone sprach für ITM Trading kürzlich mit E.B. Tucker über aktuelle Investmentchancen und gute Vorsätze für das neue Jahr.Der Autor von "Why Gold, Why Now" und dem zweimonatlich erscheinenden "Tucker Letter" ermutigt Anleger, nicht auf Neujahrsvorsätze zu warten, um das eigene Vermögen zu schützen. Er ist der Meinung, dass das Jahresende ein guter Zeitpunkt ist, um den Kurs für die Zukunft festzulegen. Er spricht über einen großen Währungsumschwung im Jahr 2024, über die Währungsabwertung in Argentinien und darüber, warum man Gold besitzen sollte.Tucker rät dazu, den Goldpreis nicht jeden Tag voller Sorge zu verfolgen. Das Edelmetall sei nicht dafür gedacht, tagtäglich gehandelt zu werden.Er gibt einen Ratschlag bezüglich Neujahrsvorsätze und warum er sich keine vornehme: "Wenn du dein Leben ändern willst, tu es heute. Sag nicht: "Oh, ich werde in ein paar Wochen etwas tun, weil da ein Feiertag ist." Wenn du etwas in deinem Leben ändern willst, wenn du etwas anders machen willst, dann tu es jetzt. Das ist der beste Zeitpunkt, es zu tun. Und man stellt fest, dass erfolgreiche Menschen das tun. Aber Menschen, die nicht erfolgreich sind, hoffen und wünschen und träumen gerne von einem besseren Ergebnis, aber sie werden ganz sicher nichts dafür tun. Nimm dir also heute einen Vorsatz vor."© Redaktion GoldSeiten.de