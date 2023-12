Gold- und Silberausstoß in Peru im Oktober 2023

Das peruanische Ministerium für Minen und Energie veröffentlichte kürzlich die aktuellen Zahlen zum Ausstoß der Gold- und Silberminen Perus im Oktober 2023. Die Goldproduktion stieg demnach im zehnten Monat des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum an, die Silberproduktion verzeichnete ebenfalls einen Anstieg.Wie aus dem Bericht hervorgeht, erreichte der Goldausstoß peruanischer Minen im Oktober 9,66 Tonnen. Dies entspricht einem Plus von 10,0% gegenüber den 8,78 Tonnen Gold im Oktober 2022.Der Silberbergbau verzeichnete im Oktober den Angaben zufolge eine Produktion von 277,75 Tonnen. Gegenüber den 266,59 Tonnen im Vorjahresmonat verzeichnete der Silberausstoß im Oktober ein Plus von 4,2%.© Redaktion GoldSeiten.de