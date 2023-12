Egon von Greyerz Interview - Ihre Fragen wurden beantwortet!

Deutsche Untertitel finden Sie im YT-Player.

0:00 Intro

1:05 Wäre die Privatisierung einer Währung eine gute Idee?

2:35 Wie sieht es mit Platin und Palladium als Anlagen aus?

4:00 Wie schätzen Sie Kupfer und Lithium ein? Wie verhalten sie sich, auch Silber, im Falle einer Wirtschaftskrise?

5:50 Die US-Zinsausgaben pro Jahr entsprechen dem Vierfachen der globalen Gold- und Silberproduktion

7:30 Wie verhalten sich Minenaktien im Falle eines Börseneinbruchs?

9:30 Welche Alternativen zu Gold und Silber bieten sich an?

12:40 Haben die USA und Deutschland wirklich das Gold, das sie auf dem Papier ausweisen?

14:50 Kann Silber knapp werden und ist ein dreistelliger Silberpreis denkbar?

18:50 Ist ein Verbot von Gold und Silber in der EU realistisch?

20:20 Wie sieht es mit einer Währungsreform und hoher Besteuerung von Edelmetallen aus?

21:45 Wie kann ich mein Edelmetall im Ernstfall wieder zu Geld machen?

24:05 Schafft die "Elite" künstlich Notfälle, um dann Lösungen zu bieten, die die Bürgerrechte einschränken?

25:55 Was halten Sie von Bitcoin?

28:35 Es ist jetzt die Zeit, wo man Edelmetalle übergewichten sollte

31:30 Im Falle eines Währungszusammenbruchs wird sogar eine kleine Menge Gold einen großen Unterschied machen

32:05 Warum kann man bei Matterhorn erst ab 400.000 Dollar investieren?

In der Dezember-Ausgabe des Matterhorn Interviews beantwortet Egon von Greyerz Zuschauerfragen. Sind Platin und Palladium Anlagealternativen? Wie sind Kupfer, Lithium und Silber im Falle einer Wirtschaftskrise einzuschätzen? Was passiert mit Minenaktien im Börsencrash? Haben die USA und Deutschland das Gold, das sie auf dem Papier haben? Könnte es zu einem Gold- und Silberverbot kommen und wie macht man sein Edelmetall wieder zu Geld? Eignet sich Bitcoin zum Vermögenserhalt oder ist es eine Spekulation? Warum kann man erst ab 400.000 Dollar bei Matterhorn anlegen etc.Egon von Greyerz gründete Matterhorn Asset Management (MAM) 1999 als private Investmentfirma. Von Beginn an war die Strategie der Vermögenserhaltung die tragende Säule des Unternehmens. Bereits 2002 waren wir der Meinung, dass die finanziellen und wirtschaftlichen Risiken in der Welt ungewöhnlich hoch wurden. Daher investierten wir in diesem Jahr substantielle Investments in physisches Gold bei einem Durchschnittspreis von 300 US Dollar. Wir empfahlen unseren Kunden und Partnern, mindestens 25% und bis zu 50% ihres finanziellen Vermögens in physisches Gold zu investieren. Da die globalen Risiken heute noch bedeutend höher sind, sind wir der Meinung, dass eine substantielle Gewichtung von physischem Gold zentral wichtig ist.Telefon: +41 44 213 62 45Matterhorn Asset Management lagert strategisch einen bedeutenden Teil ihres Vermögens in der Schweiz in physischem Gold und Silber außerhalb des Bankensystems. (Quelle: Matterhorn Webseite)© Jan KneistM & M Consult UG (hb)Matterhorn Asset Management hat sich an den Kosten der Videoerstellung beteiligt. Dies ist keine Anlageberatung! Konsultieren Sie Ihre eigenen Berater.