Wirtschaftlicher Feueralarm

Jeffrey Gundlach ist der Gründer von DoubleLine Capital, einer im Besitz der Mitarbeiter befindlichen Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Hauptsitz in Tampa, Florida. Das Unternehmen verwaltet in erster Linie Anleihen, hat aber auch geringere Anteile an Aktien und Rohstoffen. Er wurde in der Vergangenheit als "König der Anleihen" bezeichnet und hat diese Ehre dem ehemaligen PIMCO-Fondsmanager Bill Gross abgenommen.Ich habe kürzlich einen Podcast gesehen, in dem Gundlach die Zuhörer durch eine charttechnische Analyse der Aussichten für das BIP, die Inflation, die Defizite und die Anleiherenditen führte und zu dem Schluss kam, dass der gefährlichste Zeitpunkt für die Wirtschaft der ist, an dem die Renditen nach einer längeren Phase der geldpolitischen Straffung zu sinken beginnen. Das obige Zitat kommt gerade zur rechten Zeit, denn der iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, den ich im Oktober bei den Tiefstständen gekauft habe, hat in sechzig Tagen 21,94% zugelegt.Die Rendite der 10-jährigen US-Anleihen ist von über 5% im Oktober auf unter 4% im Dezember gefallen, so dass der von Gundlach erwähnte "Feueralarm" definitiv ausgelöst wurde…"Der Schatten" ist eine von Walter B. Gibson geschaffene fiktive Figur, einer der berühmtesten Pulp-Helden der 1930er und 1940er Jahre. Die berühmte Radiosendung aus dieser Zeit begann mit der in der Grafik gezeigten Frage und wird mit "Das weiß nur der Schatten" beantwortet, gefolgt von unheimlicher Kammermusik und gruseligen Geräuschen.Als ich dem Fed-Vorsitzenden Jerome Powell zuhörte, wie er Alan Greenspan zum Besten gab, mit unzusammenhängenden und unverbundenen Verweisen auf "Dotplots" und "Kern-PPI" und wiederholten Versprechen, "das Richtige zu tun" und "eine Übertreibung zu vermeiden", wurde ich an den Eröffnungssatz erinnert, der im Jahr 2023 vielleicht lautete: "Wer weiß, was für ein Übel in den Herzen der Menschen lauert? Nur der Vorsitzende der Fed weiß das."Ich bitte Sie alle, sich die Zeit zu nehmen, die Worte eines siebzigjährigen Schreibers zu lesen, der sich seit über 45 Jahren auf den Märkten bewegt, und sich zu fragen: "Kann alles, was aus dem Mund eines Zentralbankers kommt, jemals als ehrlich angesehen werden?" Wie kann man von einem Mann, der von einer Behörde (der Fed) bevollmächtigt wird, die sich im Besitz eines Bankenkonsortiums befindet und deren Aufgabe es ist, "die Solvenz des US-Finanzministeriums zu erhalten", jemals erwarten, dass er im aufrichtigen Interesse des durchschnittlichen Anlegers handelt, geschweige denn des Durchschnittsbürgers?Powell erklärte der Welt zwei Jahre lang, dass ein "CPI-Mandat" von 2% sein erklärtes Ziel sei, und dann, als die Aktien- und Anleihemärkte stürmten und der CPI zuletzt auf 3,1% anstieg, erklärte er der Welt einfach, dass die Politik nicht mehr "länger höher", sondern "länger Biden" sei, und die Aktien explodierten nach oben. Diese Handlungen sind nicht die eines engagierten Staatsdieners, sondern eher die eines engagierten politischen Dieners, der Taktiken anwendet, die nur zwei über die Jahre hinweg bekannt sind.Der ehemalige Fed-Vorsitzende Benjamin Shalom Bernanke, ein akademischer Meister, der 1979 am Massachusetts Institute of Technology in Wirtschaftswissenschaften promovierte und in seiner Dissertation die Ursachen und Auswirkungen der Großen Depression untersuchte, sagte dem Kongressabgeordneten Ron Paul im Februar 2012, dass die Federal Reserve "kein Geld druckt". Wenn man bedenkt, dass die eigentliche Herstellung der US-Währung die Aufgabe der Münzanstalt der Vereinigten Staaten und nicht technisch gesehen der Fed ist, muss man zugeben, dass Bernanke die Wahrheit gesagt hat.Hätte man die Frage jedoch anders formuliert: "Können Sie die U.S. Mint anweisen, Geld zu drucken?", wäre die Antwort standardmäßig "ja" gewesen. Wenn die Fed dem US-Finanzministerium über ihre Mitgliedsbanken 1 Milliarde Dollar leiht und das Finanzministerium diesen Betrag direkt an die Bürger abwirft, wie es während der Pandemie im Jahr 2020 geschah, können diese Bürger Bargeld von der empfangenden Bank anfordern, wobei die Bank verpflichtet ist, es bereitzustellen.Schöne, knackige 100-Dollar-Franklins, frisch aus der U.S. Mint, treiben im Finanzsystem umher, auf der endlosen Suche nach "Zeug", das die Wirtschaft vor der Implosion bewahren soll, nachdem die Politiker die Welt abgeschaltet haben, um einen fiesen Grippevirus zu bekämpfen. Kein amtierender Präsident seit George H.W. Bush im Jahr 1992 hat den berühmten Wahlkampfslogan des Strategen James Carville vergessen, der lautete: "Es ist die Wirtschaft, du Dummkopf!", der weitgehend als Hauptgrund für den Sieg Bill Clintons bei der Präsidentschaft in jenem Jahr angeführt wurde.In den letzten 30 Jahren haben die Amtsinhaber im Wahljahr den Druck auf die Fed erhöht, die Kreditbedingungen zu lockern, um die Wähler zu besänftigen. Ob Bush Jr. oder Barack Obama oder Donald Trump, sie alle äußern sich sehr öffentlich zur Fed-Politik, während der Fed-Vorsitzende, ob Greenspan, Bernanke oder Yellen, sich an die gut geschriebene Parteilinie hält: "Die Fed ist ein unabhängiges Gremium, das immun gegen parteipolitischen Druck ist."In Wahljahren, in denen die Wirtschaft nur schleppend vorankommt, erreicht das Wehklagen und Jammern aus dem Weißen Haus mit dem unvermeidlichen Entgegenkommen der Fed einen fiebrigen Höhepunkt, aber nicht vor zwei Dutzend Pressekonferenzen, in denen sie ihre "Unabhängigkeit" bekräftigen.Da also alle führenden Wirtschaftsindikatoren eine Rezession anzeigen, während sie durch die jüngsten Fortschritte bei CPI und PPI in Frage gestellt werden, wurde der Kampf gegen die Inflation, den Powell 2022 ausgerufen hatte, nachdem er ihn 2021 als harmlos "vorübergehend" bezeichnet hatte, für beendet erklärt, was die Aktien- und Anleihekurse in der vergangenen Woche in einen parabolischen Aufstieg schickte, als die weit verbreitete Euphorie alles in eine vertikale Ejakulation der lüsternen Gier versetzte.Man verzeihe mir den Ausdruck, aber der Begriff "Blow-off Top" hallt noch immer in den Annalen des Börsenmuskelgedächtnisses nach. Der Dow Jones Industrial Index bewegt sich auf Rekordniveau, der S&P 500 ist etwa 20 Punkte von seinem 52-Wochen-Hoch und etwa 100 Punkte von seinem Allzeithoch bei 4.818 Punkten entfernt.Der Invesco QQQ ETF (ein Stellvertreter für den Technologiesektor/NASDAQ) ist etwa 3 Punkte von seinem 52-Wochen-Hoch entfernt, nachdem er kürzlich ein Allzeithoch von 406,30 erreicht hat. Die Dow-Theorie besagt, dass jeder neue Höchststand des Dow von einem entsprechenden neuen Höchststand des Transportation Average ("DJTA") begleitet sein muss, damit die Bewegung des Dow gerechtfertigt ist. In der Wirtschaft bedeutet dies, dass die Industrieproduktion zwar einen neuen Höchststand erreicht hat, die Beförderung dieser Waren per Bahn, Schiff oder Flugzeug jedoch bestätigt, dass sie verkauft wurden und auf dem Weg zu den Käufern sind.Wenn die Transporte nicht bestätigt werden, bleiben die Waren als "unverkaufte Bestände" liegen, was natürlich den Gewinnen schadet und somit zu einer "Nicht-Bestätigung" führt. Das 52-Wochen-Hoch der "Trannies" liegt bei 16.717 gegenüber dem Wochenschlusskurs von 16.016, so dass es für sie eine ziemlich große Aufgabe ist, in nächster Zeit zu bestätigen.Die Dow-Theorie wird von vielen modernen, jüngeren Marktgurus, die die Teeblätter hin- und herbewegen, als "antiquiert" angesehen, aber für mich ist sie ein weiteres nützliches Instrument, um die nächste große Bewegung bei Aktien zu bestimmen. Die Schöpfer der Dow-Theorie haben nie einen Zeitrahmen festgelegt, nach dem sie eine Nicht-Bestätigung erklärten, aber der verstorbene, große Richard Russell würde nur sagen "innerhalb eines angemessenen Zeitraums".