Fed-Dotplot befeuert Gold

Die Aktienkurse stiegen in dieser Woche nach einer positiven Überraschung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank an. Der Ausschuss fügte eine Einschränkung hinzu, die die Chancen für weitere Zinserhöhungen senkte. Noch wichtiger ist, dass die obersten Vertreter der Fed ihre Prognose für den Leitzins im Jahr 2024 gesenkt haben. Dies führte zu einem Einbruch des US-Dollar und löste umfangreiche Käufe von Goldfutures aus, die den Goldpreis beflügelten. Diese deutliche Abschwächung lässt den Goldpreis optimistischer erscheinen, was die Investitionsnachfrage anzieht.Seit der ersten Zinserhöhung der Fed in diesem Zyklus Mitte März 2022 ist das Schicksal des Goldes weitgehend von den Maßnahmen des FOMC abhängig. Dieser kausale Zusammenhang ist meist indirekt über den US-Dollar gegeben. Wenn die Fed die Zinsen anhebt oder weitere Zinserhöhungen in Aussicht stellt, führt dies zu höheren Dollarrenditen, die die Käufe von Devisenhändlern anheizen. Die Goldfutures-Spekulanten, die das kurzfristige Preisgeschehen bei Gold dominieren, orientieren sich beim Handel am US-Dollar-Index.Dieser Zinserhöhungszyklus war der aggressivste und extremste in der mehr als hundertjährigen Geschichte der Fed, wobei der Höhepunkt Mitte 2022 erreicht wurde. Dazu gehörten vier gigantische Zinserhöhungen um 75 Basispunkte in Folge! Diese trugen dazu bei, dass der USDX innerhalb von nur 6,0 Monaten um 16,7% anstieg und ein säkulares 20,4-jähriges Extremhoch erreichte. Dieser parabolische Dollaranstieg ließ Gold bis Ende September 2022 innerhalb von 6,6 Monaten um brutale 20,9% fallen.Doch wie ich bald darauf analysierte, ging dieser extreme Dollar-/Goldschock der Fed zu Ende. Obwohl der FOMC die Zinserhöhungen fortsetzte, brach der euphorische, extrem überkaufte USDX in den folgenden 9,5 Monaten um 12,6% ein. Dies löste genügend Goldfutures-Käufe aus, um den Goldpreis innerhalb von 7,2 Monaten um 26,3% nach oben zu katapultieren und wieder in den offiziellen Aufwärtstrend zurückzukehren, nachdem er kurzzeitig in einen anomale Bullenmarkt geraten war. Beide Bewegungen erwiesen sich jedoch als übertrieben.Anfang Mai erreichte der Goldpreis seinen Höhepunkt, ohne jedoch neue Höchststände zu erreichen. Danach konsolidierte es sich meist auf hohem Niveau bis Mitte Juli, als der USDX seinen Tiefpunkt erreichte. Kurzfristig überverkauft, begann der US-Dollar von da an eine mittlere Umkehr nach oben. Technische Momentum-Käufe in Verbindung mit gestiegenen Erwartungen für weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank führten schließlich zu einer gewaltigen Bärenrally von 7,3% in 2,7 Monaten! Dies trug dazu bei, dass Gold in 5,1 Monaten um 11,3% fiel.Diese Dollar-Rally wurde durch die FOMC-Sitzung Ende September noch verstärkt, obwohl die Fed die Zinserhöhungen nach insgesamt 11 Zinserhöhungen von insgesamt 525 Basispunkten pausierte! Stattdessen konzentrierten sich die Händler auf die beigefügte Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen, die vierteljährlich bei jeder zweiten FOMC-Sitzung veröffentlicht wird. Darin enthalten sind die individuellen Prognosen der obersten Fed-Beamten für die Höhe der Leitzinsen in den kommenden Jahren, die als Dotplot bekannt sind.Im letzten SEP von Ende Juni hatten diese Punkte den FFR bis 2024 auf 4,63% projiziert. Das bedeutete Zinssenkungen von 100 Basispunkten im nächsten Jahr. In ihrem nächsten Bericht von Ende September erhöhten die Fed-Beamten ihr Ziel für 2024 jedoch um 50 Basispunkte auf 5,13%. Damit halbierten sich die für das nächste Jahr erwarteten Zinssenkungen auf nur noch zwei Viertelpünktchen. In den darauffolgenden Wochen stieg der USDX um 1,1%, und der Goldpreis stürzte um 5,8% ab, nachdem die Falken überrascht worden waren.In diesem Chart werden die monströsen Zinserhöhungszyklen des FOMC und die Entscheidungen zur quantitativen Straffung der Gold- und USDX-Kurse der letzten Jahre überlagert. Beachten Sie die umgekehrte, manchmal gespiegelte Symmetrie zwischen dem Dollar und Gold. Zur Entmutigung der Goldanleger wurde die Entwicklung des gelben Metalls seit Beginn der Zinserhöhungen der Fed durch die Reaktionen des US-Dollars von den Maßnahmen des FOMC dominiert. Das ist immer noch der Fall.Ironischerweise ist die Angst der Goldfutures-Spekulanten vor Zinserhöhungen der Fed aufgrund historischer Präzedenzfälle höchst irrational. Bereits Mitte Februar 2022, vor der ersten Zinserhöhung des FOMC, veröffentlichte ich einen Aufsatz, in dem ich analysierte, wie Gold in Zinserhöhungszyklen gedeiht. Ich untersuchte alle Dutzende dieser Zyklen in der modernen Währungsära seit 1971. Die durchschnittliche absolute Rendite des Goldes von den Tagen vor den ersten Zinserhöhungen bis zu den Tagen der letzten Zinserhöhungen war hervorragend.Während des letzten Dutzends von Zinserhöhungszyklen der Fed legte Gold im Durchschnitt sogar um 29,2% zu! Sollte der aktuelle Zinserhöhungszyklus Ende Juli enden, was immer wahrscheinlicher wird, hat Gold in dieser Zeitspanne einen bescheidenen Anstieg von 3,0% verzeichnet, obwohl der USDX um 2,0% gestiegen ist. Diese Gewinne wurden jedoch durch ein ungewöhnliches Ereignis, nämlich den Einmarsch Russlands in die Ukraine, der einen massiven geopolitischen Anstieg des Goldpreises auslöste, in den Hintergrund gedrängt. Gold startete also relativ hoch in diesen Zinserhöhungszyklus.