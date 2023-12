Goldpreis sinkt, Fed-Vertreter spielen Zinssenkungswahrscheinlichkeiten herunter

Der Goldpreis ging am heutigen Morgen leicht zurück, nachdem mehrere Vertreter der US-Notenbank die Erwartung eines baldigen Kurswechsels der Zentralbank heruntergespielt hatten, dies berichtet Investing.com . Diese Entwicklung habe dazu beigetragen, die jüngsten Verluste des Dollars einzudämmen. Das Edelmetall konnte sich zwar über der bedeutenden Marke von 2.000 US-Dollar je Unze halten, bewegte sich aber in Richtung der niedrigen 2.000-Dollar-Marke.Einige Fed-Vertreter hatten am gestrigen Montag erklärt, dass die Begeisterung des Marktes über sofortige Zinssenkungen unbegründet sei und dass die anhaltende Inflation die monetären Bedingungen noch länger straff halten könnte. Diese Äußerungen standen in gewissem Widerspruch zu den dovishen Aussichten der Fed auf ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr, auf der die Zentralbank erklärte, sie habe die Zinserhöhungen abgeschlossen und werde im Jahr 2024 Zinssenkungen in Betracht ziehen.Es wird davon ausgegangen, dass Gold von einem niedrigeren Zinsumfeld profitieren wird, da höhere Zinsen die Opportunitätskosten für Investitionen in das gelbe Metall in die Höhe treiben.Neben den weniger dovishen Signalen zur US-Geldpolitik drückte auch die Widerstandsfähigkeit des Dollars, der sich in dieser Woche von einem Viermonatstief erholte, auf den Goldpreis, heißt es.© Redaktion GoldSeiten.de