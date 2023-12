Dimitri Speck - Wird der globale Schulenexzess zu mehreren Inflationswellen führen? (ganzer Vortrag)

Dimitri Speck referierte am 10. November 2023 im Rahmen von Forum ONE über die globalen Schuldenexzesse und die erwarteten Folgen. Neben den Schulden sind auch die kreditbasierten Spekulation auf ein Rekordhoch gestiegen. Aktien, Immobilien und Anleihen erreichten ebenfalls Rekordbewertungen. Hohe Verschuldung und steigende Zinsen treiben die Zinsausgaben nach oben. Eine Auflösung der Rekordverschuldung ist nicht schmerzfrei möglich. Das wahrscheinlichste Szenario ist eine starke Geldentwertung, sogar eine Hyperinflation ist möglich. Folgerichtig sind die Aussichten für Gold stark.Das Begleitmagazin zu Forum ONE können Sie hier bestellen © Redaktion GoldSeiten.de