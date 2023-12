Rick Rules Aussichten für die nahe und ferne Zukunft

Daniela Cambone sprach für ITM Trading kürzlich mit Rick Rule über aktuelle Wirtschafts- und Finanzthemen und die Aussichten für das Jahr 2024.Der Finanzexperte rät dazu, keine Angst vor der Zukunft zu haben, sich aber durchaus Gedanken zu machen und entsprechend zu handeln. Er empfiehlt Anlegern, sich auf mögliche Liquiditätsereignisse und Kreditkrisen vorzubereiten. "Die Vorstellung, dass drei Billionen Dollar an Junk-Bond-ETFs vor einer Disintermediationsphase stehen und die Manager die zugrunde liegenden Instrumente nicht verkaufen können, raubt mir den Schlaf," so Rule.Was die Rolle des US-Dollars angeht, bleibt er jedoch optimistisch: "Ich denke, dass die Hegemonie der USA eher geschwächt als beseitigt wird. Ich vermute, dass sich die so genannte BRICS-Währung, wenn überhaupt, eher zu einem Abwicklungsmechanismus als zu einer Währung entwickeln wird."Rule glaubt weiterhin, dass der technologische Fortschritt auch künftig positive Veränderungen und Chancen mit sich bringen wird. In 15 bis 20 Jahren werde es der Menschheit viel besser gehen als heute.© Redaktion GoldSeiten.de