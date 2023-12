J.P. Morgan glaubt an gute Goldperformance

Einige Analysten sind in Bezug auf die Entwicklung der Goldpreise im Jahr 2024 äußerst optimistisch. So auch die der größten US-Bank.J.P. Morgan prognostiziert laut einer Meldung auf nasdaq.com , dass Gold und Silber den Rest des Metallsektors in den Schatten stellen werden, und nennt den Zinssenkungszyklus der Federal Reserve und die sinkenden US-Realrenditen als Haupttreiber des Goldpreises im kommenden Jahr."Von allen Metallen sind wir von einer mittelfristigen Aufwärtsprognose sowohl für Gold als auch für Silber im Laufe des Jahres 2024 und bis in die erste Hälfte des Jahres 2025 am stärksten überzeugt, obwohl der Zeitpunkt des Einstiegs weiterhin entscheidend sein wird", erklärte Gregory Shearer, Leiter der Abteilung Base and Precious Metals Research bei J.P. Morgan, in seinem Marktausblick für Dezember.Die Bank geht davon aus, dass der Goldpreis bis zum vierten Quartal 2024 einen Durchschnittspreis von 2.175 $/oz erreichen wird.© Redaktion GoldSeiten.de