Palladium - was kommt nach den +32%?

Quelle Chart: stock3

Das Industrie-, Edel-, und Weißmetall Palladium konnte wahrlich explosiv, mit sage und schreibe rund 32%, während der vergangenen Tage zulegen. Dabei wurde auch der dreistellige Preisbereich nach oben hin verlassen und gegenwärtig zeigt sich einzig der Widerstand bei 1.212 USD als Hürde vor der nächsten Performance. Sollte daher ein Tagesschlussstand über 1.212 USD generiert werden, erlaubt sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 1.300 USD und dem folgend bis 1.400 USD je Unze.Zwischenzeitliche Konsolidierungen sollten nunmehr nicht unter 1.129 USD hinaus laufen. Geschieht dies, könnte die Stimmung wieder rasch kippen. Weitere Verluste in Richtung von 1.053 USD und gegebenenfalls sogar wieder bis unter die 1.000 USD-Marke wären dabei denkbar.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.