Handel mit Wertpapieren durch Prescribed Officer - Sibanye-Stillwater

Name RA Stewart

Position Chief Regional Officer: South Africa Officer (Prescribed Officer)

Unternehmen Sibanye-Stillwater Limited

Art des Interesses Direkt und nutzbringend

Art der Transaktion Auslaufen eines außerbörslichen Collar-Hedges über 250.000 SSW-Stammaktien, der am 18. Dezember

2023

auslief

Datum des Vorgangs 18. Dezember 2023

Anzahl der Aktien 250 000

Klasse der Sicherheit Ordentliche Aktien

Ausübungspreis pro Aktie R45.00

Wert der Verkaufsoption R11 250 000

Johannesburg, 19. Dezember 2023 - Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) gibt in Übereinstimmung mit den Paragraphen 3.63 bis 3.74 der JSE Limited Listings Requirements Folgendes bekannt:Herr Stewart schloss am 20. Dezember 2021 eine Collar-Absicherungsvereinbarung mit einem Finanzinstitut ab.Der Gesamtbetrag der ursprünglich abgesicherten Aktien wurde von Herrn Stewart behalten.Gemäß Absatz 3.66 der Börsenzulassungsvorschriften wurde die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren eingeholt.Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Die Gruppe ist auch einer der weltweit führenden Recycler von PGM-Autokatalysatoren und hat Beteiligungen an führenden Minenabfallaufbereitungsanlagen. Sibanye-Stillwater hat sich als einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium etabliert und ist ein erstklassiger Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und veredelt außerdem Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Die Gruppe hat vor kurzem damit begonnen, ihr Anlagenportfolio auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen zu diversifizieren und ihre Präsenz in der Kreislaufwirtschaft zu erhöhen, indem sie ihr Engagement in den Bereichen Recycling und Wiederaufbereitung von Abraumhalden weltweit ausbaut. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.E-Mail: ir@sibanyestillwater.comJames WellstedGeschäftsführender Vizepräsident: Investor Relations und UnternehmensangelegenheitenTel: +27 (0) 83 453 4014Website: www.sibanyestillwater.comLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sibanye-stillwaterFacebook: https://www.facebook.com/SibanyeStillwaterYouTube: https://www.youtube.com/@sibanyestillwater/videosX: https://twitter.com/SIBSTILLIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chSponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited