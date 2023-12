Grundsteuer-Hammer, neuer Preisschock? & Elite-Bunkerbau

Nichts scheint dieser Regierung zu gelingen. Die neue Grundsteuer könnte laut Bundesfinanzhof verfassungswidrig sein.Meta-Chef Mark Zuckerberg baut sich auf Hawaii ein neues Anwesen nebst umfangreicher Bunkeranlage. Laut LinkedIn-Mitgründer Hoffman soll die Hälfte der Silicon-Valley-Milliardäre ähnliche Vorkehrungen getroffen haben.Droht ein neuer Preisschock mit Lieferkettenproblemen? Die Angriffe der Houthi im Roten Meer veranlaßten jetzt BP, keine Schiffe mehr durch den Suezkanal zu schicken. Auch andere Unternehmen haben so entschieden oder stehen kurz davor. Eine US-geführte Militärkoalition will sich jetzt der Sache annehmen.In Spanien müssen in den nächsten Jahren ca. 7.500 alte Windräder abgerissen werden. Die Flügel sind Sondermüll.In Brasilien ticken die Uhren anders. Ab Anfang 2024 wird die C19 Injektion in das nationale Impfprogramm für Kinder von 6 Monaten bis 5 Jahren aufgenommen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)