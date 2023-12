Gareth Soloway: Gold, Silber, Bitcoin und mehr - Preisprognosen für 2024

Der Goldpreis hat vor kurzem ein neues Allzeithoch erreicht und die Goldmarktteilnehmer in helle Aufregung versetzt, berichtet Investing News . Aber ist das wirklich der Fall? Gareth Soloway, leitender Marktstratege bei VerifiedInvesting.com, ist der Meinung, dass dies der Fall ist. "Nach dem, was ich sehe, ist das ein echter Schritt für Gold", sagte er. "Irgendwann werden wir endlich über die Marke von 2.080 US-Dollar (je Unze) kommen, die wir immer wieder erreichen oder durchstoßen und dann wieder von ihr zurückgestoßen werden. "Er ist der Meinung, dass das gelbe Metall im Jahr 2024 die beste Wertentwicklung aufweisen wird, und sieht ein inverses Kopf-Schulter-Muster entstehen. Sollte es sich vervollständigen, würde dies ein Preisziel von 2.530 bis 2.540 US-Dollar im nächsten Jahr bedeuten. Mit Blick auf Silber glaubt Soloway, dass es das Potenzial hat, im nächsten Jahr die Marke von 30 US-Dollar je Unze zu durchbrechen."Als Silberanalyst achte ich auf den Preis - wir brauchen einen Ausbruch über 25,50 US-Dollar. Wenn es gelingt, über 25,50 USD zu kommen, hat man ein wirklich gutes Aufwärtspotenzial, das meiner Meinung nach im nächsten Jahr wieder die 30 USD-Marke erreichen könnte", meinte er. "Wir wissen, dass Silber teilweise industriell geprägt ist, daher müssen wir auch die Wirtschaft beobachten. Aber ich denke, dass der Sicherheitsaspekt insgesamt die Kontrolle übernehmen wird, wenn Gold wirklich ausbricht. Ich denke also, dass wir im kommenden Jahr 2024 die 30-US-Dollar-Marke erreichen könnten."© Redaktion GoldSeiten.de