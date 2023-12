Goldpreis stabil über 2.000 Dollar; Wetten auf Zinssenkungen der Fed bleiben bestehen

Der Goldpreis hat sich am Mittwoch stabilisiert und blieb in einer Handelsspanne, die sich in der vergangenen Woche angesichts der anhaltenden Wetten darauf, dass die Federal Reserve die Zinsen im Jahr 2024 früher senken wird, gebildet hatte, berichtet Investing.com . Das gelbe Metall schien eine Handelsspanne von unter 2.000 Dollar bis 2.050 Dollar je Unze etabliert zu haben, da der Optimismus über niedrigere Zinssätze im kommenden Jahr zunahm. Die gestiegene Risikobereitschaft sorgte jedoch dafür, dass die Kapitalströme in Gold begrenzt blieben, da die Händler in höher rentierliche Anlagen flüchteten.Die Warnungen einiger Fed-Vertreter, dass die Wetten auf eine frühzeitige Zinssenkung durch die Zentralbank übertrieben seien, konnten die Erwartungen, dass die Fed bereits im März 2024 mit einer Zinssenkung beginnen wird, kaum bremsen. Eine robuste US-Wirtschaft könnte der Fed auch mehr Spielraum geben, um die Zinsen länger hoch zu halten.Dennoch dürfte Gold von einem niedrigeren Zinsumfeld profitieren, da höhere Zinsen die Opportunitätskosten einer Anlage in das gelbe Metall in die Höhe treiben. Allerdings könnten Goldgewinne durch eine erhöhte Risikobereitschaft gebremst werden, insbesondere wenn die US-Wirtschaft mehr Anzeichen für eine weiche Landung zeigt. Ein solches Szenario dürfte auch die Nachfrage nach dem gelben Metall als sicherem Hafen schmälern.© Redaktion GoldSeiten.de