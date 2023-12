Die Inflation kühlt sich ab, aber die Fortschritte sind übertrieben

Die Präsidentin der Zentralbank von San Francisco, Mary Daly, hat in einem Interview mit dem Wall Street Journal angedeutet, dass eine Zinssenkung notwendig sein könnte, um eine Übertreibung zu verhindern, da die Zentralbank Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung macht. Stephen Stanley, Chefvolkswirt von Santandar, berichtet bei Yahoo Finance Live , wie der Markt auf die Äußerungen der Fed reagiert.Stanley ist der Ansicht, dass die Märkte nach der FOMC-Sitzung im Dezember "in die Vollen gingen" und die Anleger "grünes Licht für weitere Zinssenkungen" bekamen. Mit Blick auf das Jahr 2024 ist Stanley der Ansicht, dass die Inflation zwar sinkt, dass aber der Rückgang "ein wenig übertrieben sein könnte, was die Fortschritte angeht, die wir auf einer zugrunde liegenden Basis erzielen". Stanley ist der Ansicht, dass die Gefahr besteht, dass die Fed die Zinsen zu früh senkt und die Inflation infolgedessen wieder ansteigt, so dass die Fed die Zinsen erneut senken muss."Für mich hört es sich fast so an, als ob die Fed bereit ist, den Sieg zu erklären und mit der Zinssenkung zu beginnen", meinte er während des Interviews. "Jeder liebt es, wenn die Fed die Zinsen senkt, oder? Es ist nicht so beliebt, wenn sie die Zinsen anhebt. Ich glaube also, dass ein gewisses Risiko besteht, dass sie vielleicht ein wenig zu früh damit beginnen und die Inflation dann wieder ansteigt. Aber ich meine, das lässt sich leicht beheben, oder? Ich meine, wenn sie die Zinsen ein wenig senken und dann wieder anziehen müssen, ist das nicht das Ende der Welt. "© Redaktion GoldSeiten.de