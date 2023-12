Gold Royalty schließt Investition in Auras Borborema-Projekt und strategische Wandelschuldverschreibungs-Finanzierung ab

Vancouver, 19. Dezember 2023 - Gold Royalty Corp. ("Gold Royalty" oder das "Unternehmen") (NYSE American: GROY) freut sich bekanntzugeben, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 5. Dezember 2023 seine Investition, bestehend aus einer 2 %igen Net-Smelter-Return-Lizenzgebühr für das Goldprojekt Borborema (die "Lizenzgebühr") und einem in Lizenzgebühren konvertierbaren goldgebundenen Darlehen, mit Borborema Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Aura Minerals Inc. , abgeschlossen hat. (die "Transaktion"). Im Rahmen der Transaktion erwarb Gold Royalty die Lizenzgebühr für 21,0 Millionen US$ und das mit einer Lizenzgebühr konvertierbare goldgebundene Darlehen für 10,0 Millionen US$ in bar.Im Zusammenhang mit der Transaktion schloss das Unternehmen auch seine zuvor gemeldete Privatplatzierung von ungesicherten Wandelschuldverschreibungen in Höhe von insgesamt 40 Millionen $ bei Queen's Road Capital Investment Ltd. und Taurus Mining Royalty Fund L.P., einem von Taurus Funds Management Pty Limited verwalteten Fonds, ab.Gold Royalty Corp. ist eine auf Gold ausgerichtete Royalty-Gesellschaft, die kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Das Unternehmen erwirbt Lizenzgebühren, Streams und ähnliche Beteiligungen in verschiedenen Phasen des Minenlebenszyklus, um ein ausgewogenes Portfolio aufzubauen, das kurz-, mittel- und längerfristig attraktive Renditen für seine Investoren bietet. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit in erster Linie aus Net Smelter Return Royalties auf Goldgrundstücken in Nord- und Südamerika.Gold Royalty Corp.Telefon: (833) 396-3066E-Mail: info@goldroyalty.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.ch