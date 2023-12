Goldpreis bewegt sich innerhalb Bandbreite; Märkte schätzen Zinssenkungen für 2024 ein

Der Goldpreis bewegte sich am Donnerstag im asiatischen Handel nur wenig und blieb in einer Handelsspanne, die sich in der vergangenen Woche gebildet hatte, da die Märkte darüber spekulierten, wann die Federal Reserve mit der Senkung der Zinssätze beginnen würde, berichtet Investing.com Das gelbe Metall blieb in der vergangenen Woche in einer Spanne zwischen 2.000 Dollar und 2.050 Dollar je Unze. Zwar verhalfen taubenhafte Signale der US-Notenbank dem Metall zum Durchbruch über die Marke von 2.000 Dollar je Unze, doch kämpfte es um weitere Zuwächse, da die Risikobereitschaft zunahm und die Händler die Erwartungen hinsichtlich einer baldigen Zinssenkung durch die Fed in Frage stellten.Mehrere Fed-Vertreter warnten außerdem, dass Wetten auf eine baldige Zinssenkung durch die Zentralbank zu optimistisch seien, da die Inflation immer noch deutlich über dem jährlichen Ziel der Fed von 2% liege. Dank dieser Äußerungen erholte sich der Dollar in dieser Woche von seinem Fünfmonatstief und verhinderte größere Kursgewinne beim Gold.Doch trotz der jüngsten Zurückhaltung der Fed-Beamten zeigten die Fed-Fund-Futurspreise, dass die Händler eine Wahrscheinlichkeit von über 70% für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im März 2024 einpreisen. Die Märkte blickten auch auf eine Reihe von Wirtschaftsdaten, die in dieser Woche veröffentlicht werden sollen, wobei die revidierten Daten zum BIP des dritten Quartals im Laufe des Tages veröffentlicht werden sollen. Die Stärke der US-Wirtschaft verschafft der Fed mehr Spielraum, um die Zinsen länger hoch zu halten.© Redaktion GoldSeiten.de