Warum der Glaube an eine "sanfte Landung" für Anleger gefährlich sein könnte

Die Wall Street hat sich mit Prognosen für das neue Jahr überschlagen - wo der S&P 500 notieren wird, wie sich die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen entwickeln werden und welchen Weg die US-Wirtschaft einschlagen wird, um die Märkte zu beeinflussen, berichtet Yahoo Finance Letzte Woche schwenkte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell schließlich um und signalisierte, dass die Zinsen im Jahr 2024 eher sinken als steigen werden, während er seine Ansicht bekräftigte, dass sich die US-Wirtschaft gut entwickeln wird, da die Arbeitslosigkeit angemessen niedrig bleibt und die Inflation abkühlt. Mit anderen Worten: Die Fed sieht ihre lange angestrebte "weiche Landung" in greifbare Nähe rücken.Und laut der jüngsten Umfrage der Bank of America unter globalen Fondsmanagern, die am Dienstag veröffentlicht wurde, stimmen die Anleger zu. Die Umfrage, an der Anleger mit einem Gesamtvermögen von fast 700 Mrd. USD teilnahmen, ergab, dass 66% der Befragten eine "weiche Landung" als Basisfall sehen. Etwa 23% der Anleger sehen eine "harte Landung", bei der die Wirtschaft nach den seit 2022 durchgeführten aggressiven Zinserhöhungen der Fed in eine Rezession stürzt. Und nur 6% der Anleger rechnen mit der scheinbar unmöglichen "keine Landung".Mehrere Fed-Vertreter haben sich in letzter Zeit zu dem Optimismus geäußert, den die Märkte den Anlegern in Bezug auf eine weiche Landung entgegengebracht haben, und versucht, diese Botschaft zurückzunehmen. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Der Präsident der Chicagoer Fed, Austan Goolsbee, sagte diese Woche in einem Interview: "Die Reaktion des Marktes hat mich ein wenig verwirrt."© Redaktion GoldSeiten.de