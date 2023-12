Gold - Auf der Startrampe

Die Herbstrally des Goldpreises hatte in den letzten Wochen ausgehend von der Unterstützung bei 1.807 USD bis auf ein neues Rekordhoch bei 2.145 USD geführt. Dort startete eine heftige Konterbewegung, die den Wert wieder unter die 2.000-USD-Marke drückte, ehe Mitte Dezember ein weiterer Anstieg begann. Diesem gelang es bislang noch nicht, die Hürden bei 2.039 und 2.055 USD aus dem Weg zu räumen. Heute starten die Bullen den nächsten Anlauf.An der Ausgangslage hat sich nichts geändert: So bullisch der Anstieg seit dem Korrekturtief bei 1.972 USD auch ist, es fehlt der Ausbruch über 2.047 und 2.055 USD, um etwas zählbares zu liefern. Gelingt der Anstieg doch noch, wären Zugewinne bis 2.076 – 2.080 USD die Folge. Dort könnte allerdings schon die nächste Korrektur starten. Erst darüber wäre wieder der Weg bis an das Kursziel bei 2.130 USD frei.Scheitern die Bullen dagegen an den nahen Hürden, stünde unterhalb von 2.009 USD bereits ein Rückfall auf 1.998 USD an. Darunter wäre ein Verkaufssignal aktiv und mit einem Einbruch auf 1.931 USD zu rechnen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)