Schwächere US-Renditen & Dollar beleben die Nachfrage nach Gold

Der Goldpreis stieg am Donnerstag, begünstigt durch einen schwächeren Dollar und niedrigere US-Staatsanleiherenditen, da die Händler auf US-Wirtschaftsdaten warteten, um weitere Hinweise auf die geldpolitischen Aussichten der Federal Reserve zu erhalten, berichtet Reuters "Gold wird nach wie vor durch die Aussicht auf einen globalen Zinssenkungszyklus, vor allem in den USA, unterstützt", sagte Kyle Rodda, Finanzmarktanalyst bei Capital.com. "Aus technischer Sicht haben die Preise an Schwung verloren; es besteht das Risiko, dass wir einen kurzfristigen Rückschlag erleben, vor allem angesichts des jüngsten Drucks von Fed-Vertretern bezüglich der Aussicht auf Zinssenkungen im nächsten Jahr und der potenziell überkauften Natur von Anleihen."Eine taubenhafte Tendenz der Fed in ihrer letzten Sitzung hat Händler dazu veranlasst, mehrere Zinssenkungen im Jahr 2024, beginnend bereits im März, einzuplanen. Die Fed-Beamten haben sich jedoch seither gegen die Idee schneller Zinssenkungen im nächsten Jahr gewehrt. Niedrigere Zinssätze verringern die Opportunitätskosten des Haltens von Goldbullion.© Redaktion GoldSeiten.de