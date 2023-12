Gold steigt nach Aktienmarkt-Blow-Off-Top

Ich schreibe schon seit Jahren darüber, aber es lohnt sich, es zu wiederholen, weil viele Goldenthusiasten die Realität leugnen oder beschönigen. Obwohl sich Gold in der Nähe von Allzeithochs bewegt, wird der Edelmetallsektor in einem säkularen Bärenmarkt bleiben, bis der Aktienmarkt und die Wirtschaft zusammenbrechen. Werfen wir einen Blick auf die historische Entwicklung.Die größten Bewegungen bei den Edelmetallen fanden während säkularer Bärenmärkte bei Aktien statt. Siehe gelbe Linie. Es gibt eine Überschneidung mit den 1960er Jahren, als die Goldaktien, die für Gold stehen, nach 1964 explosionsartig anstiegen. Sie schnitten deutlich besser ab als der Aktienmarkt, obwohl die säkulare Baisse bei Aktien erst Ende 1968 einsetzte. Es gibt einige Ähnlichkeiten zwischen heute und Mitte der 1960er Jahre, aber ich schweife ab.Konzentrieren wir uns auf Gold und den Aktienmarkt in den letzten Jahren und in der Gegenwart. Gold erreichte seinen Höchststand im August 2020, genau zu dem Zeitpunkt, als der S&P 500 seinen Höchststand vor dem Börsencrash übertraf. Der S&P erreichte weitere 16 Monate lang immer neue Höchststände, während Gold korrigierte.Der S&P 500 verlor 26% bis zu seinem Tiefpunkt im Oktober 2022. Überraschenderweise reichte dies nicht aus, um Gold zu einem Ausbruch zu bewegen. Dem Aktienmarkt gelang es, das Äquivalent zum 40-monatigen gleitenden Durchschnitt (mein säkularer Trendindikator, der durch die roten Pfeile gekennzeichnet ist) zu halten, und er steht nun kurz davor, ein weiteres höheres Hoch zu erreichen.Der Aktienmarkt dürfte sich bis ins erste Quartal 2024 besser entwickeln als Gold. Die Indikatoren für die Breite des Marktes sind stark, der Markt hat Schwung, und die Fed-Politik ist jetzt unterstützend. Die Voraussetzungen für eine starke Bewegung und einen potenziellen Höchststand am anderen Ende sind gegeben (falls es 2024 eine Rezession geben wird). Hier sind die Dinge, auf die man achten sollte, wenn der Aktienmarkt seinen Höhepunkt erreicht und das Verhältnis von Gold zum S&P 500, das recht schwach ist, wieder ansteigt.Ein sich beschleunigender Rückgang der 2-Jahres-Rendite signalisiert eine Zinssenkung und führt in der Regel zu einer Versteilerung der Renditekurve, was das Signal für eine Rezession ist. Der Aktienmarkt bereitet sich auf einen Höhepunkt vor, wenn die Fed die Zinsen senkt.Dieses Szenario könnte noch ein paar Monate entfernt sein. Das Kapital fließt zurück in Aktien und Anleihen. Das Big Money kauft noch kein Gold. Sollten Gold und Edelmetalle zusammen mit dem Aktienmarkt steigen (weil es einen Kapitalüberschuss und nur noch wenige Verkäufer in diesem Sektor gibt), könnte es ähnlich wie am Aktienmarkt in den Jahren 1980-1981 ablaufen. Gold könnte auf 2.300 Dollar ansteigen und ein letztes Mal korrigieren, bevor der neue Bullenmarkt beginnt.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 20. Dezember 2023 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.