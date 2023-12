Cornish Metals Inc. - Neustart der berühmte South Crofty Zinnmine in Südengland

Im Rahmen von Forum ONE präsentierte Richard Williams, President, CEO & Director, Cornish Metals Inc. (TSX: CUSN, WKN: A3DH2K) am 10. November 2023 im Sofitel Bayerpost in München.Richard Williams ist professioneller Geologe mit einem B.Sc. (Hons) in Geologie von der Universität Portsmouth und einem Master-Abschluss in Mineralienexploration von der Queen's University, Ontario. Er ist auch CEO von Winshear Gold Corp. (TSX-V: WINS), einem Explorationsunternehmen mit Goldprojekten in Peru. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bergbau- und Mineralexplorationssektor, vor allem im südlichen Afrika sowie in Süd- und Mittelamerika. Richard hat die letzten 18 Jahre in der Unternehmensführung öffentlicher Unternehmen verbracht und ein breites Netzwerk an Geschäfts- und Finanzkontakten aufgebaut. Er ist Mitbegründer, CEO und Direktor der Winshear Gold Corp. (ehemals Helio Resource Corp.), die zuvor das SMP-Goldprojekt mit 1 Million Unzen in Tansania entdeckt hat. Cornish Metals ist ein zweifach börsennotiertes Unternehmen (AIM und TSX-V: CUSN), das sich auf die Weiterentwicklung des hochgradigen Untertage-Zinnprojekts South Crofty bis zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie sowie auf die Erkundung seiner zusätzlichen Mineralrechte konzentriert, die alle in Cornwall, Südwestengland, liegen. Die Mineralrechte des Unternehmens haben das Potenzial für die Entdeckung von Zinn-, Kupfer-, Lithium-, Wolfram-, Zink- und Silbermineralisierungen.Die ehemalige produzierende Zinnmine South Crofty befindet sich unterhalb der Städte Pool und Camborne und wurde 1998 nach über 400 Jahren kontinuierlicher Produktion geschlossen. Seit dem Erwerb des Projekts im Jahr 2016 hat Cornish Metals die ersten Mineralressourcen gemäß NI 43-101 für South Crofty fertiggestellt und veröffentlicht, wobei das umfangreiche Archiv historischer Produktionsdaten sowie neuere Bohrungen aus den Jahren 2007 bis 2013 verwendet wurden.Darüber hinaus hat Cornish Metals umfangreiche Wasseraufbereitungsversuche im Pilotmaßstab durchgeführt und erfolgreich die erforderlichen Umweltgenehmigungen für die Entnahme, Aufbereitung und Ableitung von Grubenwasser zur Entwässerung der Mine beantragt und erhalten. Die Planungsgenehmigungen für den Betrieb der Mine und die Neuerschließung der übertägigen Anlagen liegen vor und der Bau der Wasseraufbereitungsanlage ist derzeit in vollem Gange; die Entwässerung der Mine begann im Herbst 2023.Das Begleitmagazin zu Forum ONE können Sie hier bestellen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)