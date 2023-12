Goldpreis steigt angesichts 4-Monats-Tiefs des Dollar; Inflationsdaten werden erwartet

Der Goldpreis stieg am Freitag und baute seine Gewinne vom Vortag aus, nachdem eine leichte Verschlechterung des US-BIP für das dritte Quartal und schwache Arbeitsmarktdaten den Dollar auf ein Viermonatstief gedrückt hatten, berichtet Investing.com . Das Hauptaugenmerk lag nun auf den wichtigen Inflationsdaten, die im Laufe des Tages veröffentlicht werden sollten, um eine weitere Bestätigung dafür zu erhalten, dass die US-Notenbank die Zinssätze im Jahr 2024 senken wird. Die Zuwächse vom Freitag brachten den Goldpreis nahe daran, aus der Handelsspanne von 2.000 Dollar bis 2.050 Dollar je Unze auszubrechen, die sich in der vergangenen Woche gebildet hatte.Der Anstieg des Goldpreises erfolgte, nachdem der Dollar am Donnerstag ein Viermonatstief erreicht hatte. Die revidierten Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das dritte Quartal zeigten, dass die US-Wirtschaft etwas weniger wuchs als ursprünglich erwartet. Dennoch wuchs die US-Wirtschaft deutlich stärker als die der anderen Industrieländer. Ein geringer als erwartet ausgefallener Anstieg der wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenunterstützung nährte jedoch die Hoffnung auf eine Abkühlung des Arbeitsmarktes.Die Abkühlung des Wirtschaftswachstums deutet auf eine Abschwächung der Inflation und des Arbeitsmarktes hin - zwei wichtige Punkte, die die Fed bei der Senkung der Zinssätze berücksichtigen muss. Die Daten zum PCE-Preisindex - dem bevorzugten Inflationsindikator der Fed - werden am Freitag erwartet. Es wird erwartet, dass der Wert weiterhin deutlich über dem Jahresziel der Fed von 2% liegt - ein Trend, der die Zentralbank veranlassen könnte, die Zinssätze bis ins Jahr 2024 hinauszuschieben.Die Erwartung von Zinssenkungen bereits im März 2024 trieb den Goldpreis in der vergangenen Woche stark an, obwohl mehrere Fed-Beamte davor warnten, dass Wetten auf eine frühzeitige geldpolitische Lockerung durch die Fed zu optimistisch seien. Dennoch wurde das gelbe Metall jetzt weniger als 100 Dollar von seinem Anfang Dezember erreichten Rekordhoch entfernt gehandelt, da es von der Aussicht auf niedrigere Zinsen profitierte. Hohe Zinssätze erhöhen die Opportunitätskosten einer Anlage in Gold.© Redaktion GoldSeiten.de