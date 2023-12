Banken weltweit sehen keine Rezession, US-Unternehmen sind vorsichtiger

Auf dem Weg ins Jahr 2024 sagen Analysten, dass die US-Rezession, die sie seit zwei Jahren vorausgesagt haben, nicht mehr kommen wird. Alle anderen, von den Unternehmen bis zu den Anlegern, stellen sich immer noch auf eine Verlangsamung ein, die durch eine laue Verbrauchernachfrage verursacht wird, berichtet Reuters . Die Dissonanz zwischen den gewohnheitsmäßig optimistischen Analysten der Investmentbanken und den umsichtigeren Vermögensverwaltern ist nicht neu. Was dieses Mal anders ist, ist das Maß an Vorsicht und Zurückhaltung einiger Top-Unternehmen, die ihre Pläne für das nächste Jahr vorstellen."Man sollte die Wirksamkeit einiger dieser Sell-Side-Prognosen mit Vorsicht genießen", sagt Patrick McDonough, Portfoliomanager bei PGIM Quantitative Solutions. "Ich würde mich eher auf die Seite der Unternehmen stellen." Die übereinstimmenden Prognosen der großen Banken, darunter Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS und Barclays, gehen davon aus, dass das globale Wachstum im Jahr 2024 durch erhöhte Zinssätze, teureres Öl und ein geschwächtes China gebremst wird, wobei die Wahrscheinlichkeit einer Rezession jedoch gering ist. Vor einem Jahr sagten viele Banken eine Rezession in den USA voraus.Das Einzelhandelsunternehmen Walmart erklärte Anfang des Monats, dass es zwar von der Widerstandsfähigkeit der Verbraucher in diesem Jahr angesichts steigender Preise überrascht worden sei, dass sich dieses Verhalten jedoch ändere und es nun vorsichtiger werde. Walmarts Finanzchef John David Rainey sagte Anfang des Monats auf einer Konferenz von Morgan Stanley zum Thema Verbraucher und Einzelhandel, das Unternehmen wolle keine Alarmglocken läuten, aber die Vorsicht sei "sicherlich eine Abweichung von dem, was wir in den ersten drei Quartalen des Jahres gesehen haben".© Redaktion GoldSeiten.de