Fed-Chef Barkin will mehr "Überzeugung" in Bezug auf die Inflation, bevor Zinssenkungen beginnen können

Der Präsident der Zentralbank von Richmond, Tom Barkin, meinte am Dienstag, die Zentralbank habe gute Fortschritte bei der Senkung der Inflation gemacht, aber er brauche mehr Konsistenz bei den Daten, bevor er mit Zinssenkungen beginnen könne. "Ich denke, dass wir jetzt mit einer Inflationsrate von 3%, die sich nach unten bewegt, und einer Arbeitslosenquote von 3,7%, die relativ stabil bleibt, gut aufgestellt sind", sagte Barkin in einem exklusiven Interview mit Yahoo Finance Live Barkin, der im nächsten Jahr stimmberechtigtes Mitglied des Zinsfestsetzungsausschusses der Fed sein wird, wollte die Erwartungen für Zinssenkungen im Jahr 2024 nicht bestätigen und sagte, er müsse abwarten, ob sich die Inflation und die Wirtschaft wie erwartet entwickeln. "Wenn man davon ausgeht, dass die Inflation gut zurückgeht, dann würden wir natürlich angemessen reagieren ... [Aber] ich habe den Eindruck, dass die Inflation etwas hartnäckiger ist, als ich glaube, […] und ich hoffe, dass ich mich damit irre."Barkin ist der jüngste Fed-Beamte, der nach einer durch den Optimismus der Anleger ausgelösten Markterholung, dass die Zentralbank bereits im ersten Quartal mit Zinssenkungen beginnen wird, einen vorsichtigen Kommentar über die künftige Entwicklung der Zinssätze abgibt. "Wenn die Inflation so bleibt, wie wir sie in den letzten Monaten gesehen haben, wäre das großartig", so Barkin. "Wenn nicht, dann werden wir etwas anderes erleben. "© Redaktion GoldSeiten.de