Gold - Neues Allzeithoch noch in diesem Jahr?

Mit dem Erreichen des neuen Allzeithochs bei 2.145 USD setzte sich beim Goldpreis noch am selben Tag eine scharfe Korrektur in Gang, die in der Spitze bis 1.972 USD reichte. An dieser Stelle gelang es den Bullen, Anfang Dezember das Ruder mit einer steilen Kaufwelle herumzureißen und Gold zuletzt auch wieder über die Hürden bei 2.040 und 2.055 USD anzutreiben. Gestern erfolgte bereits der Anstieg über das alte Rekordhoch bei 2.076 USD.Mit dem gestrigen Anstieg ist die Korrekturphase seit dem neuen Rekordhoch neutralisiert. Allerdings tendiert der Wert weiter um die gebrochene Aufwärtstrendlinie und könnte daher in einer finalen Aufwärtsbewegung stecken. Wird Gold am nächsten Kursziel bei 2.100 USD abgebremst, könnte daher zunächst eine Korrektur bis 2.055 USD einsetzen.An dieser Unterstützung hätten die Bullen die Aufgabe, einen Einbruch auf 2.009 USD zu verhindern und die Chance, den nächsten Anstieg diesmal mit einem Ausbruch über 2.100 USD in Richtung 2.145 USD und den nächsten mittelfristigen Kurszielen bei 2.175 und 2.230 USD zu krönen. Sollte der Bereich um 2.100 USD jetzt ohne Gegenbewegung überrannt werden, könnten die genannten Ziele sogar binnen weniger Tage angelaufen werden.Derzeit wäre erst ein Bruch der 2.009-USD-Marke mit einem übergeordneten Verkaufssignal verbunden und dürfte für eine Verkaufswelle bis 1.931 USD sorgen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)